🧠 Por que nosso cérebro nos faz gostar de certos alimentos

Quando comemos, a língua e o nariz informam rapidamente ao cérebro sobre os sabores. Mas é preciso mais tempo para que o estômago e o intestino detectem o que o alimento realmente oferece. O cérebro precisa então conectar essas informações separadas para nos fazer apreciar os alimentos mais nutritivos.

Essa associação explica por que um sabor inicialmente incomum pode se tornar agradável depois de várias refeições. Para entender como ela se forma, pesquisadores estudaram as reações do cérebro aos alimentos e aos nutrientes. O trabalho, publicado na Nature, baseia-se principalmente em experimentos realizados com camundongos, complementados por observações em humanos.

Os cientistas se interessaram pela dopamina, uma substância que permite a comunicação entre as células nervosas e participa da aprendizagem. Nos camundongos, a chegada de nutrientes ao sistema digestivo desencadeia sua liberação em uma pequena região do cérebro. Essa área faz parte da amígdala, conhecida especialmente por seu papel nas emoções e nas memórias.

O detalhe surpreendente diz respeito à localização dessa reação. Ela ocorre principalmente em uma parte situada no lado esquerdo do cérebro dos camundongos. Outras regiões frequentemente associadas à dopamina não reagem da mesma maneira a esses sinais digestivos. Portanto, o cérebro parece não processar todas as mensagens relacionadas à comida por meio de um único circuito.

Para verificar seu papel, os pesquisadores modificaram a atividade de certas células nervosas nos camundongos. Quando o circuito era interrompido, os animais tinham dificuldade para aprender que um sabor anunciava um aporte nutritivo. Por outro lado, sua estimulação podia favorecer essa aprendizagem.

Em outras palavras, esse circuito ajuda a memorizar a relação entre um sabor e os benefícios nutritivos que vêm depois. Ele não controla sozinho a fome nem o prazer de comer. Essa distinção é importante, pois uma preferência alimentar pode ser construída gradualmente.

Os pesquisadores também examinaram reações cerebrais humanas após o consumo de bebidas nutritivas. Eles observaram atividade em uma região comparável, com uma resposta mais acentuada no lado esquerdo em algumas medições.

Pesquisas futuras deverão esclarecer como esses sinais digestivos influenciam as escolhas das nossas refeições.