🧠 Por qué nuestro cerebro hace que nos gusten ciertos alimentos

Cuando comemos, la lengua y la nariz informan rápidamente al cerebro sobre los sabores. Pero se necesita más tiempo para que el estómago y el intestino detecten lo que el alimento aporta realmente. El cerebro debe relacionar estas informaciones separadas para hacernos apreciar los alimentos más nutritivos.

Esta asociación explica por qué un sabor inicialmente inusual puede volverse agradable después de varias comidas. Para comprender cómo se forma, unos investigadores estudiaron las reacciones del cerebro ante los alimentos y los nutrientes. Su trabajo, publicado en Nature, se basa principalmente en experimentos realizados con ratones, complementados por observaciones en humanos.

Los científicos se interesaron por la dopamina, una sustancia que permite a las células nerviosas comunicarse y participa en el aprendizaje. En los ratones, la llegada de nutrientes al sistema digestivo desencadena su liberación en una pequeña región del cerebro. Esta zona pertenece a la amígdala, conocida especialmente por su papel en las emociones y los recuerdos.

El detalle sorprendente se refiere a la ubicación de esta reacción. Se produce sobre todo en una parte situada en el lado izquierdo del cerebro de los ratones. Otras regiones asociadas habitualmente con la dopamina no reaccionan de la misma manera a estas señales digestivas. Por tanto, el cerebro no parece procesar todos los mensajes relacionados con la comida a través de un único circuito.

Para comprobar su función, los investigadores modificaron la actividad de ciertas células nerviosas en los ratones. Cuando se interrumpía el circuito, a los animales les costaba aprender que un sabor anunciaba un aporte nutritivo. Por el contrario, su estimulación podía favorecer este aprendizaje.

En otras palabras, este circuito ayuda a memorizar la relación entre un sabor y los beneficios nutritivos que le siguen. Por sí solo, no controla el hambre ni el placer de comer. Esta distinción es importante, porque una preferencia alimentaria puede construirse progresivamente.

Los investigadores también examinaron las reacciones cerebrales humanas después de consumir bebidas nutritivas. Observaron actividad en una región comparable, con una respuesta más marcada en el lado izquierdo en algunas mediciones.

Futuras investigaciones deberán precisar cómo estas señales digestivas influyen en nuestras elecciones alimentarias.