🧠 Warum unser Gehirn einfach das Denken verweigern kann

Eine lange Denksitzung könnte vorübergehend unsere Bereitschaft verändern, Anstrengungen zu unternehmen, selbst wenn sich die Belohnung dafür lohnt.

Nach einem Tag, an dem man Probleme gelöst oder gelernt hat, kann eine eigentlich einfache Aufgabe entmutigend wirken. Das liegt nicht unbedingt daran, dass das Gehirn nicht mehr arbeiten kann. Ein neues Experiment zeigt, dass intensive geistige Aktivität mit einer chemischen Veränderung in einer Hirnregion einhergehen kann, die an unseren Entscheidungen beteiligt ist.

Um dieses Phänomen zu untersuchen, versammelten Forschende 31 gesunde Erwachsene. Jede Versuchsperson absolvierte an verschiedenen Tagen jeweils zweimal 20 Minuten lang eine anspruchsvolle Gedächtnisaufgabe. Die Wissenschaftler verglichen die Reaktionen der Teilnehmenden vor und nach dieser Anstrengung.

Eine Besonderheit machte das Experiment interessant: Während einer der Sitzungen legten die Forschenden eine leichte elektrische Stimulation am Kopf an. Diese erhöhte die Aktivität einer Region im vorderen Bereich des Gehirns. Bei der anderen Sitzung diente eine simulierte Stimulation zum Vergleich.

Warum diese Region stimulieren? Sie ist unter anderem beteiligt, wenn Informationen im Gedächtnis behalten und verarbeitet werden müssen. Durch die Steigerung ihrer Aktivität stellten die Forschenden zunächst eine Verbesserung der Leistungen fest. Dieser unmittelbare Gewinn schien jedoch einen Preis zu haben.

Nach den Übungen mussten die Versuchspersonen zwischen neuen Gedächtnisaufgaben wählen. Die leichteren brachten weniger Geld ein, die schwierigeren mehr. Nach der tatsächlichen Stimulation waren die Teilnehmenden weniger bereit, Aufgaben zu wählen, die viel Anstrengung erforderten. Ihre Fähigkeit, erfolgreich zu sein, und ihr Wunsch, es erneut zu versuchen, entwickelten sich also nicht unbedingt gleich.

Die Forschenden maßen außerdem mithilfe eines nichtinvasiven Bildgebungsverfahrens, der Magnetresonanzspektroskopie, die Konzentrationen bestimmter Moleküle im Gehirn vor und nach den Sitzungen.

Sie beobachteten eine größere Menge Glutamat in der stimulierten Region. Diese Substanz wird von Nervenzellen zur Übermittlung von Signalen verwendet. Sie ist normalerweise im Gehirn vorhanden und spielt eine Rolle bei dessen Funktion.

Mit anderen Worten: Die Ergebnisse bringen eine verstärkte Gehirnaktivität, eine messbare chemische Veränderung und einen Motivationsrückgang miteinander in Verbindung. Sie beweisen jedoch nicht, dass Glutamat allein die gesamte mentale Ermüdung verursacht.

Es bleibt zu klären, ob dieser Mechanismus auch bei Menschen mit anhaltender Erschöpfung eine Rolle spielt. Die Wissenschaftler wollen insbesondere untersuchen, ob diese chemischen Veränderungen dabei helfen könnten, bestimmte Formen krankhafter Ermüdung besser zu erkennen und anschließend geeignete Behandlungen zu testen.