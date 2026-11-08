🧠 Por qué nuestro cerebro puede simplemente negarse a pensar

Una larga sesión de reflexión podría modificar temporalmente nuestras ganas de esforzarnos, incluso cuando la recompensa merece la pena.

Después de pasar un día resolviendo problemas o estudiando, una tarea aparentemente sencilla puede resultar desalentadora. No necesariamente se debe a que el cerebro ya no sepa trabajar. Un nuevo experimento muestra que una actividad mental intensa puede ir acompañada de un cambio químico en una región del cerebro que participa en nuestras decisiones.

Para examinar este fenómeno, unos investigadores reunieron a 31 adultos sanos. Cada voluntario realizó un exigente ejercicio de memoria durante 20 minutos, en dos ocasiones y en días diferentes. Los científicos compararon las reacciones de los participantes antes y después de este esfuerzo.

Una particularidad hacía interesante el experimento: durante una de las sesiones, los investigadores aplicaban una ligera estimulación eléctrica en la cabeza. Esta aumentaba la actividad de una región situada hacia la parte frontal del cerebro. Durante la otra sesión, una estimulación simulada servía como comparación.

¿Por qué estimular esta región? Interviene, entre otras cosas, cuando hay que mantener información en la memoria y manipularla. Al aumentar su actividad, los investigadores constataron primero una mejora del rendimiento. Pero esta ganancia inmediata parecía tener una contrapartida.

Después de los ejercicios, los voluntarios debían elegir entre nuevas tareas de memoria. Las más fáciles proporcionaban menos dinero y las más difíciles, más. Después de la estimulación real, los participantes se mostraban menos dispuestos a elegir los ejercicios que exigían mucho esfuerzo. Por tanto, su capacidad para tener éxito y sus ganas de volver a intentarlo no evolucionaban necesariamente de la misma manera.

Los investigadores también midieron las concentraciones de ciertas moléculas cerebrales antes y después de las sesiones, mediante una técnica de imagen no invasiva llamada espectroscopia de resonancia magnética.

Observaron una mayor cantidad de glutamato en la región estimulada. Esta sustancia permite a las células nerviosas transmitir mensajes. Está presente normalmente en el cerebro y desempeña un papel en su funcionamiento.

En otras palabras, los resultados relacionan una actividad cerebral reforzada, un cambio químico medible y una disminución de la motivación. Sin embargo, no demuestran que el glutamato, por sí solo, provoque toda la fatiga mental.

Queda por determinar si este mecanismo también interviene en las personas que sufren fatiga persistente. Los científicos se plantean, en particular, estudiar si estos cambios químicos podrían ayudar a reconocer mejor ciertas formas de fatiga patológica y, posteriormente, a probar tratamientos adecuados.