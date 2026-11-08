🧠 Por que nosso cérebro pode simplesmente se recusar a pensar

Uma longa sessão de reflexão pode modificar temporariamente nossa disposição para fazer esforços, mesmo quando a recompensa vale a pena.

Depois de um dia resolvendo problemas ou estudando, uma tarefa aparentemente simples pode se tornar desanimadora. Isso não acontece necessariamente porque o cérebro já não consegue trabalhar. Um novo experimento mostra que uma atividade mental intensa pode vir acompanhada de uma mudança química em uma região do cérebro envolvida em nossas decisões.

Para examinar esse fenômeno, pesquisadores reuniram 31 adultos saudáveis. Cada voluntário realizou um exercício de memória exigente durante 20 minutos, em duas ocasiões, em dias diferentes. Os cientistas compararam as reações dos participantes antes e depois desse esforço.

Uma particularidade tornava o experimento interessante: durante uma das sessões, os pesquisadores aplicaram uma leve estimulação elétrica na cabeça. Ela aumentava a atividade de uma região situada na parte frontal do cérebro. Durante a outra sessão, uma estimulação simulada serviu como comparação.

Por que estimular essa região? Ela atua especialmente quando é preciso manter informações na memória e manipulá-las. Ao aumentar sua atividade, os pesquisadores constataram inicialmente uma melhora no desempenho. Mas esse ganho imediato parecia ter uma contrapartida.

Depois dos exercícios, os voluntários deveriam escolher entre novas tarefas de memória. As mais fáceis rendiam menos dinheiro, e as mais difíceis, mais. Após a estimulação real, os participantes se mostravam menos dispostos a escolher os exercícios que exigiam muito esforço. Sua capacidade de obter sucesso e sua vontade de tentar novamente, portanto, não necessariamente evoluíam da mesma forma.

Os pesquisadores também mediram as concentrações de certas moléculas cerebrais antes e depois das sessões, graças a uma técnica de imagem não invasiva chamada espectroscopia por ressonância magnética.

Eles observaram uma quantidade maior de glutamato na região estimulada. Essa substância é usada pelas células nervosas para transmitir mensagens. Ela está normalmente presente no cérebro e desempenha um papel em seu funcionamento.

Em outras palavras, os resultados relacionam uma atividade cerebral intensificada, uma mudança química mensurável e uma redução da motivação. No entanto, eles não provam que o glutamato, por si só, provoque toda a fadiga mental.

Resta determinar se esse mecanismo também está presente em pessoas que sofrem de fadiga persistente. Os cientistas pretendem estudar, especialmente, se essas mudanças químicas poderiam ajudar a reconhecer melhor algumas formas de fadiga patológica e, depois, testar tratamentos adequados.