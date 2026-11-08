🧠 Pourquoi notre cerveau peut juste refuser de réfléchir

Une longue séance de réflexion pourrait modifier temporairement notre envie de faire des efforts, même lorsque la récompense en vaut la peine.

Après une journée passée à résoudre des problèmes ou à réviser, une tâche pourtant simple peut devenir décourageante. Ce n'est pas forcément parce que le cerveau ne sait plus travailler. Une nouvelle expérience montre qu'une activité mentale intense peut s'accompagner d'un changement chimique dans une région du cerveau qui participe à nos décisions.

Pour examiner ce phénomène, des chercheurs ont réuni 31 adultes en bonne santé. Chaque volontaire a effectué un exercice de mémoire exigeant pendant 20 minutes, à deux reprises, lors de journées différentes. Les scientifiques ont comparé les réactions des participants avant et après cet effort.

Une particularité rendait l'expérience intéressante : pendant l'une des séances, les chercheurs appliquaient une légère stimulation électrique sur la tête. Celle-ci augmentait l'activité d'une région située vers l'avant du cerveau. Lors de l'autre séance, une stimulation simulée servait de comparaison.

Pourquoi stimuler cette région ? Elle intervient notamment lorsqu'il faut garder des informations en mémoire et les manipuler. En augmentant son activité, les chercheurs ont d'abord constaté une amélioration des performances. Mais ce gain immédiat semblait avoir une contrepartie.

Après les exercices, les volontaires devaient choisir entre de nouvelles tâches de mémoire. Les plus faciles rapportaient moins d'argent, les plus difficiles davantage. Après la véritable stimulation, les participants se montraient moins disposés à choisir les exercices demandant beaucoup d'efforts. Leur capacité à réussir et leur envie de recommencer ne suivaient donc pas nécessairement la même évolution.

Les chercheurs ont également mesuré les concentrations de certaines molécules cérébrales avant et après les séances, grâce à une technique d'imagerie non invasive appelée spectroscopie par résonance magnétique.

Ils ont observé une quantité plus élevée de glutamate dans la région stimulée. Cette substance sert aux cellules nerveuses pour transmettre des messages. Elle est normalement présente dans le cerveau et joue un rôle dans son fonctionnement.

Autrement dit, les résultats mettent en relation une activité cérébrale renforcée, un changement chimique mesurable et une baisse de motivation. Ils ne prouvent toutefois pas que le glutamate, à lui seul, provoque toute la fatigue mentale.

Reste à déterminer si ce mécanisme intervient aussi chez les personnes souffrant d'une fatigue persistante. Les scientifiques envisagent notamment d'étudier si ces changements chimiques pourraient aider à mieux reconnaître certaines formes de fatigue pathologique, puis à tester des traitements adaptés.