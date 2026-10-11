🛰️ Google hat seine KI-Chips ins All geschickt

Die ersten von Google für künstliche Intelligenz entwickelten Chips befinden sich nun in einer Umlaufbahn um die Erde.

Am 1. Oktober 2026 startete eine Falcon-9-Rakete von SpaceX aus Kalifornien mit mehreren Dutzend Satelliten an Bord. Unter ihnen befand sich der erste Prototyp von Project Suncatcher, einem Programm von Google, das die Möglichkeit untersucht, eines Tages Rechenzentren im All zu installieren. Der gemeinsam mit dem Unternehmen Planet entwickelte Satellit transportiert vier auf KI spezialisierte Chips, sogenannte TPUs.

Fiktive Darstellung eines Google-Satelliten

Der Start verlief erfolgreich. Google und Planet bestätigten, nach dem Erreichen der Umlaufbahn Kontakt mit dem Satelliten hergestellt zu haben. Laut Google funktionierte er bei den ersten Überprüfungen normal. Planet kündigte außerdem den Beginn seiner Inbetriebnahme an. Dieser erste Erfolg bedeutet jedoch nicht, dass die Chips bereits alle Tests bestanden haben.

Genau ihre Widerstandsfähigkeit will Google nun messen. Die Komponenten waren den starken Vibrationen und Beschleunigungen des Starts ausgesetzt. Bodentests hatten einen Teil dieser Belastungen bereits nachgebildet, doch nichts ersetzt einen echten Start, um zu überprüfen, ob die gesamte Ausrüstung ihnen standhält.

Sobald sie sich in der Umlaufbahn befinden, treten weitere Schwierigkeiten auf. Aus dem Weltraum kommende Teilchen können elektronische Schaltkreise stören und Fehler bei ihren Berechnungen verursachen. Vor dem Start hatte Google seine Chips der Trillium-Reihe im Labor einem Protonenstrahl ausgesetzt. Sie hielten einer Strahlungsdosis stand, die höher war als die während einer fünfjährigen Mission erwartete.

Es bleibt außerdem zu klären, wie sie mit der Wärme zurechtkommen. Auf der Erde hilft die Luft dabei, Computer zu kühlen. Im Vakuum des Weltraums funktioniert diese Lösung offensichtlich nicht mehr. Der Satellit muss die Wärme daher zu Kühlern leiten, die sie in Form von Strahlung abführen. Google will dieses System unter den realen Bedingungen der Umlaufbahn überprüfen.

Die Tests im Orbit treten in ihre erste Phase ein, doch bislang wurde noch kein Zahlenbericht über die Leistung der Chips veröffentlicht. Es wäre daher verfrüht zu behaupten, dass sie bereits dauerhaft KI-Berechnungen im All durchführen können. Das bisher bestätigte Ergebnis ist die anfängliche Funktionsfähigkeit des Satelliten.

Warum dieses Experiment wagen? Google denkt dabei insbesondere an Solarenergie. In bestimmten Umlaufbahnen könnten Solarpaneele deutlich mehr Licht als am Boden und nahezu ohne Unterbrechung empfangen. Das Unternehmen erwägt langfristig Gruppen von Satelliten, die ihre Berechnungen gemeinsam durchführen und über Laser miteinander kommunizieren würden.

Diese zweite Phase soll Gegenstand eines weiteren Experiments im Jahr 2027 sein. Google plant, zwei Satelliten zu starten, um ihre Hochgeschwindigkeits-Laserkommunikation zu testen. Bis dahin soll der derzeit im Orbit befindliche Prototyp Daten über Strahlung, Kühlung und die tatsächliche Funktionsweise seiner Chips liefern.