🛰️ Google enviou seus chips de IA para a órbita

Os primeiros chips do Google projetados para a inteligência artificial agora estão em órbita ao redor da Terra.

Em 1º de outubro de 2026, um foguete Falcon 9 da SpaceX decolou da Califórnia com várias dezenas de satélites a bordo. Entre eles estava o primeiro protótipo do Projeto Suncatcher, um programa do Google que explora a possibilidade de instalar um dia centros de processamento no espaço. O satélite, desenvolvido em parceria com a empresa Planet, transporta quatro chips especializados em IA, chamados TPU.

Imagem fictícia de um satélite do Google

O lançamento ocorreu sem problemas. Google e Planet confirmaram ter estabelecido contato com o satélite após sua entrada em órbita. Segundo o Google, ele funcionava normalmente durante as primeiras verificações. A Planet também anunciou o início de sua entrada em operação. Esse primeiro sucesso, contudo, não significa que os chips já tenham passado por todos os testes.

É justamente sua resistência que o Google quer medir agora. Os componentes foram submetidos às fortes vibrações e acelerações da decolagem. Testes em solo já haviam reproduzido parte dessas condições, mas nada substitui um lançamento real para verificar se todo o equipamento resiste a elas.

Uma vez em órbita, surgem outras dificuldades. Partículas vindas do espaço podem perturbar os circuitos eletrônicos e provocar erros em seus cálculos. Antes do lançamento, o Google havia exposto seus chips da linha Trillium a um feixe de prótons em laboratório. Eles resistiram a uma dose de radiação superior à esperada durante cinco anos de missão.

Também falta saber como eles suportam o calor. Na Terra, o ar ajuda a resfriar os computadores. No vácuo espacial, essa solução obviamente não funciona mais. O satélite precisa, portanto, transmitir o calor para radiadores que o dissipam na forma de radiação. O Google quer verificar esse sistema nas condições reais da órbita.

Os testes em órbita entram em sua primeira fase, mas ainda não foi publicado nenhum balanço com números sobre o desempenho dos chips. Portanto, seria prematuro afirmar que eles já conseguem realizar cálculos de IA de forma duradoura no espaço. Por enquanto, o resultado confirmado é o funcionamento inicial adequado do satélite.

Por que tentar esse experimento? O Google pensa principalmente na energia solar. Em certas órbitas, os painéis poderiam receber muito mais luz do que no solo e quase sem interrupção. A empresa prevê, a longo prazo, grupos de satélites que compartilhariam seus cálculos e se comunicariam entre si por meio de lasers.

Essa segunda etapa deverá ser objeto de outro experimento em 2027. O Google planeja lançar dois satélites para testar suas comunicações a laser de alta velocidade. Até lá, o protótipo atualmente em órbita deverá fornecer dados sobre radiação, resfriamento e funcionamento real de seus chips.