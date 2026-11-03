🛡️ Googles neue KI spürt Sicherheitslücken auf

Google hat eine künstliche Intelligenz vorgestellt, die besonders schwer zu entdeckende Sicherheitslücken aufspüren könnte.

Eine Software kann einen Fehler enthalten, den jahrelang niemand bemerkt. Dennoch kann dieser Fehler manchmal einem Hacker ermöglichen, Daten zu stehlen oder die Kontrolle über einen Computer zu übernehmen. Bevor solche Fehler von böswilligen Personen entdeckt werden, versuchen Sicherheitsexperten, sie zu finden und zu beheben.

Genau in diesem Bereich soll Google mit Gemini 4 Carbon Fortschritte gemacht haben, das am 28. Oktober angekündigt wurde. Dieses neue Modell künstlicher Intelligenz dient nicht nur zum Chatten oder Schreiben von Texten. Es wurde auch dafür entwickelt, anspruchsvolle Computeraufgaben mit vielen einzelnen Schritten auszuführen.

Konkret kann eine solche KI den Code eines Programms untersuchen, also die Anweisungen, die dafür sorgen, dass es funktioniert. Sie sucht nach Fehlern, die eine Öffnung für einen Hacker schaffen könnten. Anschließend kann sie testen, ob das Problem tatsächlich ein Risiko darstellt, und eine Korrektur vorschlagen. Diese Arbeit nimmt für Teams, die für den Schutz von Software zuständig sind, normalerweise viel Zeit in Anspruch.

Um die Fortschritte von Carbon zu messen, nennt Google mehrere Testreihen (Benchmarks). In einer davon, die sich mit der Suche nach Schwachstellen in echter Software befasst, erreicht das Modell eine Punktzahl von 88,2 %. In einer anderen, bei der es um die Behebung erkannter Probleme geht, kommt es auf 71,0 %.

Das Unternehmen berichtet außerdem von Ergebnissen aus seinen eigenen Teams. Seinen Tests zufolge gelingt es Carbon mehr als doppelt so häufig wie Gemini 4 Argon, fehlerfreien Code zu erzeugen. Argon ist ein anderes Modell, das Google erst zwei Wochen zuvor vorgestellt hatte.

Diese Ankündigungen erfordern dennoch Vorsicht. Eine gute Testnote bedeutet nicht, dass eine komplette Software automatisch sicher ist. Auch Googles interne Ergebnisse stellen keine unabhängige Überprüfung dar.

Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass das Verständnis der Ausnutzung einer Sicherheitslücke auch böswilligen Personen helfen könnte. Deshalb stellt Google Carbon nicht sofort allen zur Verfügung. Das Unternehmen erklärt, seine Schutzmaßnahmen verstärkt zu haben, und plant eine schrittweise Öffnung statt einer allgemeinen Einführung direkt zum Zeitpunkt der Ankündigung.

Zunächst sollen nur bestimmte Fachleute, die für die Absicherung von Computersystemen zuständig sind, das Modell nutzen können. Ihre Rückmeldungen sollen Google dabei helfen, die Schutzmaßnahmen anzupassen und die Bewertungen fortzusetzen. Ein genaues Datum für die Bereitstellung für die breite Öffentlichkeit wurde noch nicht genannt.