🛡️ La nueva IA de Google detecta vulnerabilidades informáticas

Google ha presentado una inteligencia artificial que podría detectar fallos de seguridad especialmente difíciles de encontrar.

Un programa puede contener un error que nadie advierte durante años. Sin embargo, a veces ese error puede permitir que un pirata informático robe datos o tome el control de un ordenador. Antes de que personas malintencionadas los descubran, los especialistas en seguridad intentan encontrar este tipo de errores para corregirlos.

Precisamente, este es uno de los ámbitos en los que Google afirma haber progresado con Gemini 4 Carbon, anunciado el 28 de octubre. Este nuevo modelo de inteligencia artificial no sirve solo para conversar o escribir textos. También está diseñado para realizar tareas informáticas que requieren muchos pasos.

En concreto, una IA de este tipo puede examinar el código de un programa, es decir, las instrucciones que hacen que funcione. Busca errores capaces de crear una puerta de entrada para un pirata informático. Después puede comprobar si el problema supone realmente un riesgo y proponer una corrección. Este trabajo suele llevar mucho tiempo a los equipos encargados de proteger los programas.

Para medir los avances de Carbon, Google cita varias series de pruebas (benchmarks). En una de ellas, dedicada a buscar fallos en programas reales, el modelo obtiene una puntuación del 88,2 %. En otra, centrada en corregir los problemas detectados, alcanza el 71,0 %.

La empresa también informa de resultados obtenidos dentro de sus propios equipos. Según sus pruebas, Carbon consigue producir código sin fallos más de dos veces más a menudo que Gemini 4 Argon. Argon es otro modelo que Google había presentado apenas dos semanas antes.

No obstante, estos anuncios requieren prudencia. Una buena puntuación en una prueba no significa que un programa entero vaya a quedar protegido automáticamente. Además, los resultados internos de Google no constituyen una verificación independiente.

Existe otra dificultad: comprender cómo explotar un fallo también podría ayudar a personas malintencionadas. Por eso Google no pone Carbon inmediatamente a disposición de todo el mundo. La empresa afirma haber reforzado sus protecciones y prevé una apertura progresiva, en lugar de un lanzamiento general desde el momento del anuncio.

En un primer momento, solo algunos profesionales encargados de proteger sistemas informáticos deberían poder utilizarlo. Sus comentarios permitirán a Google ajustar las protecciones y continuar con las evaluaciones. Todavía no se ha dado una fecha precisa para ponerlo a disposición del público general.