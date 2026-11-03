🛡️ A nova IA do Google procura falhas informáticas

A Google apresentou uma inteligência artificial que poderá detetar falhas de segurança particularmente difíceis de encontrar.

Um software pode conter um erro que ninguém deteta durante anos. No entanto, esse erro pode por vezes permitir que um pirata roube dados ou assuma o controlo de um computador. Antes que sejam descobertos por pessoas mal-intencionadas, os especialistas em segurança tentam encontrar este tipo de erros para os corrigir.

É precisamente uma das áreas em que a Google afirma ter feito progressos com o Gemini 4 Carbon, anunciado a 28 de outubro. Este novo modelo de inteligência artificial não serve apenas para conversar ou escrever textos. Também foi concebido para realizar tarefas informáticas que exigem muitas etapas.

Concretamente, uma IA deste tipo pode examinar o código de um programa, ou seja, as instruções que o fazem funcionar. Procura erros suscetíveis de criar uma abertura para um pirata. Pode depois testar se o problema representa realmente um risco e propor uma correção. Este trabalho costuma exigir muito tempo às equipas responsáveis por proteger os softwares.

Para medir os progressos do Carbon, a Google cita várias séries de testes de referência. Numa delas, dedicada à procura de falhas em softwares reais, o modelo obtém uma pontuação de 88,2%. Noutra, centrada na correção dos problemas identificados, alcança 71,0%.

A empresa também apresenta resultados obtidos pelas suas próprias equipas. Segundo os seus testes, o Carbon consegue produzir código sem falhas mais de duas vezes mais frequentemente do que o Gemini 4 Argon. O Argon é outro modelo que a Google tinha apresentado apenas duas semanas antes.

Estas declarações exigem, ainda assim, prudência. Uma boa pontuação num teste não significa que um software inteiro ficará automaticamente seguro. Os resultados internos da Google também não constituem uma verificação independente.

Existe outra dificuldade: compreender como explorar uma falha também poderia ajudar pessoas mal-intencionadas. É por isso que a Google não disponibiliza imediatamente o Carbon a todos. A empresa afirma ter reforçado as suas proteções e prevê uma abertura progressiva, em vez de um lançamento geral logo após o anúncio.

Numa primeira fase, apenas alguns profissionais responsáveis por proteger sistemas informáticos deverão poder utilizá-lo. As suas opiniões permitirão à Google ajustar as proteções e continuar as avaliações. Ainda não foi indicada uma data precisa para a disponibilização ao público em geral.