🦈 In welcher Entfernung können Haie einen Ton hören? Ein Experiment gibt die Antwort

Frei schwimmende Haie nahmen einen Ton wahr, der aus mehr als 70 Metern Entfernung ausgesendet wurde, und konnten seine Richtung bestimmen.

Haie besitzen ein Innenohr, obwohl an ihrem Kopf kein äußeres Ohr sichtbar ist. Es ermöglicht ihnen, Schallschwingungen wahrzunehmen, die sich im Wasser ausbreiten. Bislang war nur unzureichend bekannt, aus welcher Entfernung ein Hai in seiner natürlichen Umgebung einen Ton tatsächlich wahrnehmen und orten kann.

Ein Weißer Hai.

Bild: Wikimedia

Forschende der Florida Atlantic University untersuchten Schwarzspitzenhaie, Carcharhinus limbatus, in den Gewässern Floridas. Statt die Tiere in einem Becken zu halten, arbeiteten sie mit frei beweglichen Exemplaren. Ein Unterwasserlautsprecher gab in unterschiedlichen Entfernungen ein kontrolliertes Signal aus.

Die Wissenschaftler beobachteten Reaktionen in einer Entfernung von bis zu 74 Metern von der Schallquelle. Die Haie veränderten ihr Verhalten und konnten sich auf den Ursprung des Signals ausrichten. Diese Entfernung entspricht ungefähr der Länge von drei aneinandergereihten 25-Meter-Schwimmbecken.

Hören allein reicht nicht aus, um eine Quelle zu finden. Unter Wasser breitet sich Schall schnell aus und erreicht beinahe gleichzeitig beide Seiten des Kopfes. Haie müssen daher kleine Unterschiede in der Bewegung der Wasserteilchen nutzen, um festzustellen, aus welcher Richtung das Signal kommt.

Das Experiment liefert genau dazu Daten über diese Fähigkeit zur Richtungsbestimmung auf offener See. Die Tiere reagierten nicht nur auf die Anwesenheit des Tons: Ihre Bewegungen zeigten, dass sie dessen Ursprung orten konnten. So konnten die Forschenden eine Verhaltensreaktion mit einer im Freiland gemessenen Entfernung verknüpfen.

Diese Fähigkeit kann im Leben eines Hais mehrere Funktionen erfüllen. Niederfrequente Töne werden von Fischen, sich bewegenden Tieren und verschiedenen Aktivitäten unter Wasser erzeugt. Sie können zusätzlich zum Geruchssinn und zu anderen Sinnen Informationen über die Anwesenheit von Beute, anderen Tieren oder bestimmten Lebensräumen liefern.

Die Ergebnisse interessieren auch Forschende, die von Menschen verursachten Lärm untersuchen. Schiffe, Motoren und Arbeiten unter Wasser fügen den Küstenumgebungen zahlreiche Geräusche hinzu. Die tatsächliche Reichweite des Gehörs eines Hais zu kennen, hilft dabei einzuschätzen, in welchen Entfernungen diese Geräusche sein Verhalten verändern können.

Das Team möchte nun die Reaktionen auf andere Frequenzen und unter verschiedenen natürlichen Bedingungen messen. Die Reichweite eines Tons hängt nämlich von seiner Frequenz, seiner Intensität und dem Medium ab, das er durchquert. Diese neuen Versuche sollen klären, ob die beobachteten 74 Meter eine übliche Entfernung oder nur ein Sonderfall sind.