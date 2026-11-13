🦈 ¿A qué distancia oyen los tiburones un sonido? Un experimento responde

Tiburones que nadaban libremente detectaron un sonido emitido a más de 70 metros y lograron localizar su dirección.

Los tiburones poseen un oído interno, aunque no se observa ninguna oreja externa en su cabeza. Esto les permite percibir las vibraciones sonoras que se propagan en el agua. Hasta ahora, la distancia a la que un tiburón podía realmente detectar y localizar un sonido en su entorno natural seguía estando poco medida.

Un gran tiburón blanco.

Imagen de Wikimedia

Investigadores de la Florida Atlantic University estudiaron tiburones de puntas negras, Carcharhinus limbatus, en las aguas de Florida. En lugar de colocar a los animales en un estanque, trabajaron con individuos que podían moverse libremente. Un altavoz submarino emitía una señal controlada a diferentes distancias.

Los científicos observaron reacciones hasta 74 metros de la fuente sonora. Los tiburones modificaban su comportamiento y podían orientarse hacia el origen de la señal. Esta distancia corresponde aproximadamente a la longitud de tres piscinas de 25 metros colocadas una tras otra.

Oír no basta para encontrar una fuente. Bajo el agua, el sonido se propaga rápidamente y llega casi simultáneamente a ambos lados de la cabeza. Por tanto, los tiburones deben aprovechar pequeñas diferencias en el movimiento de las partículas de agua para determinar de dónde procede la señal.

El experimento aporta precisamente datos sobre esta capacidad direccional en mar abierto. Los animales no solo eran sensibles a la presencia del sonido: sus desplazamientos indicaban que podían localizar su origen. Así, los investigadores pudieron relacionar una respuesta conductual con una distancia medida sobre el terreno.

Esta capacidad puede tener varios usos en la vida de un tiburón. Los peces, los animales en movimiento y diversas actividades submarinas producen sonidos de baja frecuencia. Estos pueden proporcionar información sobre la presencia de presas, otros animales o determinados entornos, como complemento del olfato y de los demás sentidos.

Los resultados también interesan a los investigadores que estudian el ruido producido por los seres humanos. Los barcos, los motores y las obras submarinas añaden numerosos sonidos a los entornos costeros. Conocer el alcance real de la audición de un tiburón ayuda a estimar las distancias a las que estos ruidos pueden modificar su comportamiento.

El equipo desea ahora medir las respuestas a otras frecuencias y en diferentes condiciones naturales. En efecto, el alcance de un sonido depende de su frecuencia, su intensidad y el medio que atraviesa. Estos nuevos ensayos permitirán determinar si los 74 metros observados constituyen una distancia habitual o solo un caso particular.