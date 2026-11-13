🦈 À quelle distance les requins entendent-ils un son ? Une expérience répond

Des requins nageant librement ont détecté un son émis à plus de 70 mètres et ont réussi à retrouver sa direction.

Les requins possèdent une oreille interne, même si aucune oreille externe n'est visible sur leur tête. Elle leur permet de percevoir les vibrations sonores qui se propagent dans l'eau. Jusqu'ici, la distance à laquelle un requin pouvait réellement détecter et localiser un son dans son environnement naturel restait mal mesurée.

Un grand requin blanc.

Image Wikimedia

Des chercheurs de la Florida Atlantic University ont étudié des requins à pointes noires, Carcharhinus limbatus, dans les eaux de Floride. Plutôt que de placer les animaux dans un bassin, ils ont travaillé avec des individus libres de leurs mouvements. Un haut-parleur sous-marin diffusait alors un signal contrôlé à différentes distances.

Les scientifiques ont observé des réactions jusqu'à 74 mètres de la source sonore. Les requins modifiaient leur comportement et pouvaient s'orienter vers l'origine du signal. Cette distance correspond à peu près à la longueur de trois piscines de 25 mètres mises bout à bout.

Entendre ne suffit pas pour trouver une source. Sous l'eau, le son se propage rapidement et atteint presque simultanément les deux côtés de la tête. Les requins doivent donc exploiter de petites différences dans le mouvement des particules d'eau pour déterminer d'où provient le signal.

L'expérience apporte justement des données sur cette capacité directionnelle en pleine mer. Les animaux n'étaient pas seulement sensibles à la présence du son : leurs déplacements indiquaient qu'ils pouvaient en repérer l'origine. Les chercheurs ont ainsi pu relier une réponse comportementale à une distance mesurée sur le terrain.

Cette capacité peut avoir plusieurs usages dans la vie d'un requin. Des sons de basse fréquence sont produits par des poissons, des animaux en mouvement et diverses activités sous-marines. Ils peuvent fournir des informations sur la présence de proies, d'autres animaux ou certains milieux, en complément de l'odorat et des autres sens.

Les résultats intéressent aussi les chercheurs qui étudient le bruit produit par les humains. Navires, moteurs et travaux sous-marins ajoutent de nombreux sons aux environnements côtiers. Connaître la portée réelle de l'audition d'un requin aide à estimer les distances auxquelles ces bruits peuvent modifier son comportement.

L'équipe souhaite maintenant mesurer les réponses à d'autres fréquences et dans différentes conditions naturelles. La portée d'un son dépend en effet de sa fréquence, de son intensité et du milieu traversé. Ces nouveaux essais permettront de déterminer si les 74 mètres observés constituent une distance courante ou seulement un cas particulier.