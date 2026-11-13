🦈 A que distância os tubarões ouvem um som? Um experimento responde

Tubarões nadando livremente detectaram um som emitido a mais de 70 metros e conseguiram encontrar sua direção.

Os tubarões possuem um ouvido interno, embora nenhuma orelha externa seja visível em sua cabeça. Ele permite que percebam as vibrações sonoras que se propagam na água. Até então, a distância em que um tubarão podia realmente detectar e localizar um som em seu ambiente natural permanecia pouco medida.

Um grande tubarão-branco.

Imagem Wikimedia

Pesquisadores da Florida Atlantic University estudaram tubarões-de-pontas-negras, Carcharhinus limbatus, nas águas da Flórida. Em vez de colocar os animais em um tanque, trabalharam com indivíduos livres para se movimentar. Um alto-falante subaquático emitia então um sinal controlado a diferentes distâncias.

Os cientistas observaram reações a até 74 metros da fonte sonora. Os tubarões modificavam seu comportamento e conseguiam se orientar em direção à origem do sinal. Essa distância corresponde aproximadamente ao comprimento de três piscinas de 25 metros colocadas uma após a outra.

Ouvir não é suficiente para encontrar uma fonte. Debaixo d'água, o som se propaga rapidamente e atinge quase simultaneamente os dois lados da cabeça. Os tubarões precisam, portanto, explorar pequenas diferenças no movimento das partículas de água para determinar de onde vem o sinal.

O experimento fornece justamente dados sobre essa capacidade direcional em alto-mar. Os animais não eram apenas sensíveis à presença do som: seus deslocamentos indicavam que conseguiam identificar sua origem. Assim, os pesquisadores puderam relacionar uma resposta comportamental a uma distância medida em campo.

Essa capacidade pode ter vários usos na vida de um tubarão. Sons de baixa frequência são produzidos por peixes, animais em movimento e diversas atividades subaquáticas. Eles podem fornecer informações sobre a presença de presas, outros animais ou determinados ambientes, complementando o olfato e os demais sentidos.

Os resultados também interessam aos pesquisadores que estudam o ruído produzido pelos seres humanos. Navios, motores e obras subaquáticas acrescentam muitos sons aos ambientes costeiros. Conhecer o alcance real da audição de um tubarão ajuda a estimar as distâncias em que esses ruídos podem modificar seu comportamento.

A equipe agora pretende medir as respostas a outras frequências e em diferentes condições naturais. O alcance de um som depende, de fato, de sua frequência, intensidade e do meio atravessado. Esses novos testes permitirão determinar se os 74 metros observados constituem uma distância comum ou apenas um caso particular.