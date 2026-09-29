☕ Sehr heiße Getränke sind mit einem dreifach erhöhten Risiko für diesen Krebs verbunden

Die Temperatur unseres Tees oder Kaffees könnte für unsere Gesundheit wichtiger sein, als man denkt.

Forschende der Universität Oxford analysierten die Gewohnheiten von 977.282 Erwachsenen im Vereinigten Königreich. Die Teilnehmenden gaben an, ob sie ihre heißen Getränke lieber „lauwarm“, „heiß“ oder „sehr heiß“ tranken. Ihr Gesundheitszustand wurde anschließend mithilfe medizinischer Unterlagen durchschnittlich mehr als zehn Jahre lang verfolgt.

Eine Tasse mit heißem Kaffee.

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Das Ergebnis betrifft eine bestimmte Form von Speiseröhrenkrebs. Bei den Personen, die angaben, ihre Getränke „sehr heiß“ zu trinken, war das Risiko, an diesem Krebs zu erkranken, etwa dreimal so hoch wie bei Personen, die sie lieber lauwarm tranken. Bei lediglich „heißen“ Getränken war das Risiko etwa 1,7-mal so hoch.

Die Speiseröhre ist der Schlauch, der Nahrung und Getränke vom Mund zum Magen transportiert. Der untersuchte Krebs entsteht in den Zellen, die ihre Wand auskleiden. Er wird als Plattenepithelkarzinom der Speiseröhre bezeichnet. Für die andere große Form von Krebs in diesem Organ, das Adenokarzinom, fanden die Forschenden keinen vergleichbaren Zusammenhang.

Nicht der Tee oder Kaffee selbst scheint die Ursache zu sein. Der Zusammenhang blieb mit der Hitze verbunden, unabhängig von der Art des konsumierten Getränks. Eine mögliche Erklärung ist, dass sehr heiße Flüssigkeiten die Wand der Speiseröhre regelmäßig schädigen. Diese wiederholten Verletzungen könnten im Laufe der Zeit die Entstehung von Krebszellen begünstigen.

Auch die konsumierte Menge scheint eine Rolle zu spielen. Nach Berücksichtigung der Temperatur war das Trinken von mindestens sechs heißen Getränken pro Tag mit einem um 71 % erhöhten Risiko für diese Krebsform verbunden. Die Studie berücksichtigte außerdem bekannte Faktoren wie Rauchen und Alkoholkonsum.

Allerdings muss man zwischen dem relativen und dem tatsächlichen Risiko unterscheiden. Diese Krebsform ist im Vereinigten Königreich weiterhin selten, mit einem Lebenszeitrisiko von etwa 1 %. Eine Vervielfachung des Risikos bedeutet daher nicht, dass eine Person, die sehr heiß trinkt, mit Sicherheit erkranken wird. Außerdem beobachtet diese Studie einen Zusammenhang und beweist nicht direkt, dass die Hitze den Krebs verursacht.

Eine weitere wichtige Einschränkung: Die Forschenden haben die Temperatur der Getränke nicht gemessen. Jede teilnehmende Person beschrieb selbst, was sie als lauwarm, heiß oder sehr heiß empfand. Zur Orientierung stuft die Internationale Agentur für Krebsforschung seit 2016 Getränke, die mit einer Temperatur von über 65 °C konsumiert werden, als wahrscheinlich krebserregend für den Menschen ein.

Die Forschenden wollen nun genauer bestimmen, ab welchen Temperaturen das Risiko bei den Trinkgewohnheiten in westlichen Ländern tatsächlich zu steigen beginnt. Die verfügbaren Studien zeigen, dass Tee und Kaffee im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten häufig mit etwa 60 °C getrunken werden, also unter dem in dieser Einstufung verwendeten Schwellenwert von 65 °C.