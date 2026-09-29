☕ Beber muy caliente se asocia con un riesgo triple de este cáncer

La temperatura de nuestro té o café podría ser más importante de lo que pensamos para nuestra salud.

Investigadores de la Universidad de Oxford analizaron los hábitos de 977 282 adultos en el Reino Unido. Los participantes indicaron si preferían sus bebidas calientes «tibias», «calientes» o «muy calientes». Posteriormente, su estado de salud fue seguido durante más de diez años de media mediante sus historiales médicos.

Una taza que contiene café caliente.

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El resultado se refiere a una forma concreta de cáncer de esófago. Entre las personas que declararon beber sus bebidas «muy calientes», el riesgo de desarrollar este cáncer era aproximadamente tres veces superior al de quienes las preferían tibias. Para las bebidas simplemente «calientes», el riesgo era aproximadamente 1,7 veces superior.

El esófago es el tubo que conduce los alimentos y las bebidas desde la boca hasta el estómago. El cáncer estudiado se origina en las células que recubren su pared. Se denomina carcinoma epidermoide de esófago. Los investigadores no encontraron la misma asociación para la otra gran forma de cáncer de este órgano, el adenocarcinoma.

No parece que el té o el café en sí sean la causa. La asociación seguía relacionada con el calor, independientemente del tipo de bebida consumida. Una posible explicación es que los líquidos muy calientes dañen regularmente la pared del esófago. Estas lesiones repetidas podrían, con el tiempo, favorecer la aparición de células cancerosas.

La cantidad consumida también parece ser importante. Después de tener en cuenta la temperatura, beber al menos seis bebidas calientes al día se asociaba con un aumento del 71 % del riesgo de esta forma de cáncer. El estudio también tuvo en cuenta factores conocidos como el tabaco y el consumo de alcohol.

Sin embargo, hay que distinguir entre riesgo relativo y riesgo real. Esta forma de cáncer sigue siendo poco frecuente en el Reino Unido, con un riesgo a lo largo de la vida cercano al 1 %. Por tanto, multiplicar el riesgo no significa que una persona que bebe líquidos muy calientes vaya a desarrollar la enfermedad con seguridad. Además, este estudio observa una asociación y no demuestra directamente que el calor provoque cáncer.

Otra limitación importante: los investigadores no midieron la temperatura de las bebidas. Cada participante describió por sí mismo lo que consideraba tibio, caliente o muy caliente. Como referencia, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer clasifica desde 2016 las bebidas consumidas por encima de 65 °C como probablemente cancerígenas para el ser humano.

Ahora los investigadores quieren determinar mejor a partir de qué temperaturas empieza realmente a aumentar el riesgo en los hábitos occidentales. Los estudios disponibles indican que el té y el café suelen consumirse a unos 60 °C en el Reino Unido y Estados Unidos, es decir, por debajo del umbral de 65 °C utilizado en esta clasificación.