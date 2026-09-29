☕ Beber muito quente está associado a um risco três vezes maior deste câncer

A temperatura do nosso chá ou café pode ser mais importante para a nossa saúde do que imaginamos.

Pesquisadores da Universidade de Oxford analisaram os hábitos de 977.282 adultos no Reino Unido. Os participantes indicaram se preferiam suas bebidas quentes « mornas », « quentes » ou « muito quentes ». Seu estado de saúde foi acompanhado por mais de dez anos, em média, por meio de registros médicos.

Uma xícara contendo café quente.

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O resultado diz respeito a uma forma específica de câncer do esôfago. Entre as pessoas que declararam beber suas bebidas « muito quentes », o risco de desenvolver esse câncer era cerca de três vezes maior do que entre as pessoas que as preferiam mornas. Para as bebidas simplesmente « quentes », o risco era cerca de 1,7 vez maior.

O esôfago é o tubo que conduz os alimentos e as bebidas da boca ao estômago. O câncer estudado surge nas células que revestem sua parede. Ele é chamado de carcinoma espinocelular do esôfago. Os pesquisadores não encontraram a mesma associação para a outra grande forma de câncer desse órgão, o adenocarcinoma.

Não é o chá ou o café em si que parece estar em causa. A associação continuava relacionada ao calor, independentemente do tipo de bebida consumida. Uma possível explicação é que líquidos muito quentes danifiquem regularmente a parede do esôfago. Essas lesões repetidas poderiam, com o tempo, favorecer o surgimento de células cancerígenas.

A quantidade consumida também parece ser importante. Depois de considerar a temperatura, beber pelo menos seis bebidas quentes por dia estava associado a um aumento de 71% no risco dessa forma de câncer. O estudo também levou em conta fatores conhecidos, como o tabagismo e o consumo de álcool.

No entanto, é preciso distinguir risco relativo de risco real. Essa forma de câncer continua sendo rara no Reino Unido, com um risco ao longo da vida próximo de 1%. Portanto, uma multiplicação do risco não significa que uma pessoa que bebe líquidos muito quentes desenvolverá necessariamente a doença. Além disso, este estudo observa uma associação e não prova diretamente que o calor provoque o câncer.

Outra limitação importante: os pesquisadores não mediram a temperatura das bebidas. Cada participante descreveu pessoalmente o que considerava morno, quente ou muito quente. Como referência, a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classifica desde 2016 as bebidas consumidas acima de 65 °C como provavelmente cancerígenas para o ser humano.

Os pesquisadores agora querem determinar melhor a partir de quais temperaturas o risco realmente começa a aumentar nos hábitos ocidentais. Os estudos disponíveis indicam que chá e café são frequentemente consumidos a cerca de 60 °C no Reino Unido e nos Estados Unidos, ou seja, abaixo do limite de 65 °C usado nessa classificação.