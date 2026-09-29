☕ Beber muito quente está associado a um risco três vezes maior deste câncer

A temperatura do nosso chá ou café pode ser mais importante para a nossa saúde do que imaginamos.

Pesquisadores da Universidade de Oxford analisaram os hábitos de 977.282 adultos no Reino Unido. Os participantes indicaram se preferiam suas bebidas quentes « mornas », « quentes » ou « muito quentes ». Seu estado de saúde foi acompanhado por mais de dez anos, em média, por meio de registros médicos.

Uma xícara contendo café quente.

Uma xícara contendo café quente.
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O resultado diz respeito a uma forma específica de câncer do esôfago. Entre as pessoas que declararam beber suas bebidas « muito quentes », o risco de desenvolver esse câncer era cerca de três vezes maior do que entre as pessoas que as preferiam mornas. Para as bebidas simplesmente « quentes », o risco era cerca de 1,7 vez maior.

O esôfago é o tubo que conduz os alimentos e as bebidas da boca ao estômago. O câncer estudado surge nas células que revestem sua parede. Ele é chamado de carcinoma espinocelular do esôfago. Os pesquisadores não encontraram a mesma associação para a outra grande forma de câncer desse órgão, o adenocarcinoma.

Não é o chá ou o café em si que parece estar em causa. A associação continuava relacionada ao calor, independentemente do tipo de bebida consumida. Uma possível explicação é que líquidos muito quentes danifiquem regularmente a parede do esôfago. Essas lesões repetidas poderiam, com o tempo, favorecer o surgimento de células cancerígenas.

A quantidade consumida também parece ser importante. Depois de considerar a temperatura, beber pelo menos seis bebidas quentes por dia estava associado a um aumento de 71% no risco dessa forma de câncer. O estudo também levou em conta fatores conhecidos, como o tabagismo e o consumo de álcool.

No entanto, é preciso distinguir risco relativo de risco real. Essa forma de câncer continua sendo rara no Reino Unido, com um risco ao longo da vida próximo de 1%. Portanto, uma multiplicação do risco não significa que uma pessoa que bebe líquidos muito quentes desenvolverá necessariamente a doença. Além disso, este estudo observa uma associação e não prova diretamente que o calor provoque o câncer.

Outra limitação importante: os pesquisadores não mediram a temperatura das bebidas. Cada participante descreveu pessoalmente o que considerava morno, quente ou muito quente. Como referência, a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classifica desde 2016 as bebidas consumidas acima de 65 °C como provavelmente cancerígenas para o ser humano.

Os pesquisadores agora querem determinar melhor a partir de quais temperaturas o risco realmente começa a aumentar nos hábitos ocidentais. Os estudos disponíveis indicam que chá e café são frequentemente consumidos a cerca de 60 °C no Reino Unido e nos Estados Unidos, ou seja, abaixo do limite de 65 °C usado nessa classificação.

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CaptainFlemme

Três vezes mais, isso acalma direto o café fervendo 😅 Talvez eu pare de beber assim que ele sair da máquina.

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ProfTournesol

É importante notar que « três vezes mais » descreve aqui um risco relativo. Como este câncer continua sendo raro, o risco absoluto permanece baixo. A temperatura exata seria muito útil, pois as categorias declaradas pelos participantes permanecem bastante subjetivas.