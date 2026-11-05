🛰️ Hera sieht endlich den Doppelasteroiden Didymos-Dimorphos

Die von der Europäischen Weltraumorganisation entsandte Sonde Hera nähert sich den beiden Asteroiden Didymos und Dimorphos. Bisher sah ihre Kamera sie als einen einzigen Fleck. Auf einem am 27. Oktober veröffentlichten Bild kann sie die beiden Körper endlich unterscheiden. Sie befinden sich etwa 197 Millionen Kilometer von der Erde entfernt.

Künstlerische Darstellung der europäischen Sonde Hera beim Vorbeiflug an Didymos, mit dem kleinen Asteroiden Dimorphos rechts sichtbar.

Bildnachweis: ESA-Science Office

Diese Veränderung ist vor allem auf die Entfernung zurückzuführen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme befand sich Hera noch 1.280 km von dem Duo entfernt. Der kleinere Asteroid nahm auf dem Bild nur etwa ein Pixel ein, doch sein Licht war bereits vom Licht des größeren getrennt.

Die beiden Felskörper sind sehr unterschiedlich groß. Didymos hat einen Durchmesser von etwa 780 m, Dimorphos dagegen von 151 m. Letzterer umkreist seinen großen Nachbarn; der durchschnittliche Abstand zwischen den beiden Körpern beträgt etwa 1,15 km. Für Hera bedeutet ihre getrennte Unterscheidung einen weiteren Schritt bei ihrer Annäherung.

Doch dieses Treffen ist keineswegs ein einfacher Besuch. Im September 2022 lenkte die NASA ihre Sonde DART absichtlich auf Dimorphos. Der Aufprall veränderte seine Bewegung um Didymos: Für einen Umlauf benötigt er nun etwa 33 Minuten weniger.

Diese von einem Künstler angefertigte Darstellung zeigt Hera bei der Annäherung an Dimorphos.

Bildnachweis: ESA-Science Office

Sollte sich eines Tages ein Asteroid auf unseren Planeten zubewegen, könnte eine früh genug vorgenommene kleine Änderung seiner Flugbahn dazu führen, dass er uns verfehlt. Der DART-Versuch hat gezeigt, dass ein kontrollierter Aufprall die Bewegung eines Asteroiden tatsächlich verändern kann, ohne ihn zu zerstören.

Dennoch wissen die Wissenschaftler noch nicht genau, was die Kollision mit Dimorphos angerichtet hat. Hat sie einen Krater gegraben oder seine Form tiefgreifend verändert? Wie groß ist seine genaue Masse, und wie sind seine Gesteine zusammengesetzt? Hera soll die nötigen Beobachtungen sammeln, um diese Fragen zu beantworten.

Zuvor muss sich die Sonde vorsichtig nähern. Zwei Zündungen ihrer Triebwerke haben ihre Geschwindigkeit gegenüber den Asteroiden bereits auf etwa 72 km/h verringert. So kann sie sich schrittweise nähern und schärfere Bilder aufnehmen. Der kleine Lichtfleck wird dann das Aussehen einer echten Felswelt annehmen.

Die Europäische Weltraumorganisation plant, am 25. November die ersten detaillierten Bilder von Dimorphos zu veröffentlichen. Hera wird anschließend seine Oberfläche und Struktur aus nächster Nähe untersuchen. Außerdem transportiert sie zwei kleine Satelliten, die eigene Beobachtungen durchführen und anschließend versuchen sollen, auf dem Asteroiden zu landen.