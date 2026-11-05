🛰️ Hera por fin distingue el asteroide doble Didymos-Dimorphos

La sonda Hera, enviada por la Agencia Espacial Europea, se acerca a los dos asteroides llamados Didymos y Dimorphos. Hasta ahora, su cámara los veía como una sola mancha. En una imagen publicada el 27 de octubre, por fin logra distinguir ambos cuerpos. Se encuentran a unos 197 millones de kilómetros de la Tierra.

Representación artística de la sonda europea Hera pasando cerca de Didymos, con el pequeño asteroide Dimorphos visible a la derecha.

Crédito: ESA-Science Office

Este cambio se debe ante todo a la distancia. Cuando tomó la imagen, Hera todavía se encontraba a 1.280 km del dúo. El asteroide más pequeño solo ocupaba aproximadamente un píxel de la imagen, pero su brillo ya estaba separado del del más grande.

Las dos rocas son muy diferentes. Didymos mide unos 780 m de diámetro, frente a los 151 m de Dimorphos. Este último gira alrededor de su gran vecino, a una distancia media de aproximadamente 1,15 km entre ambos cuerpos. Para Hera, distinguirlos por separado marca una nueva etapa de su aproximación.

Pero este encuentro no es una simple visita. En septiembre de 2022, la NASA lanzó deliberadamente su sonda DART contra Dimorphos. El impacto modificó su movimiento alrededor de Didymos: ahora tarda unos 33 minutos menos en completar una vuelta.

Esta imagen realizada por un artista muestra a Hera acercándose a Dimorphos.

Crédito: ESA-Science Office

Si algún día un asteroide se dirigiera hacia nuestro planeta, una pequeña modificación de su trayectoria, realizada con suficiente antelación, podría permitirle evitarnos. El ensayo de DART demostró que un impacto controlado podía modificar efectivamente el movimiento de un asteroide sin destruirlo.

Sin embargo, los científicos aún desconocen con precisión qué le hizo la colisión a Dimorphos. ¿Excavó un cráter o cambió profundamente su forma? ¿Cuál es su masa exacta y cómo están ensambladas sus rocas? Hera debe recopilar las observaciones necesarias para responder a estas preguntas.

Antes de eso, la sonda debe aproximarse con precaución. Dos encendidos de sus motores ya han reducido su velocidad respecto a los asteroides hasta unos 72 km/h. Así puede acercarse progresivamente y obtener imágenes más nítidas. La pequeña mancha luminosa adquirirá entonces el aspecto de un verdadero mundo rocoso.

La Agencia Espacial Europea prevé revelar las primeras imágenes detalladas de Dimorphos el 25 de noviembre. Hera examinará después de cerca su superficie y su estructura. También transporta dos pequeños satélites que deben realizar sus propias observaciones y luego intentar posarse sobre el asteroide.