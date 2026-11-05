🛰️ Hera finalmente vê o asteroide duplo Didymos-Dimorphos

A sonda Hera, enviada pela Agência Espacial Europeia, aproxima-se dos dois asteroides chamados Didymos e Dimorphos. Até agora, a sua câmara via-os como uma única mancha. Numa imagem divulgada em 27 de outubro, consegue finalmente distinguir os dois corpos. Eles encontram-se a cerca de 197 milhões de quilómetros da Terra.

Visão artística da sonda europeia Hera a passar perto de Didymos, com o pequeno asteroide Dimorphos visível à direita.

Crédito: ESA-Science Office

Esta mudança deve-se sobretudo à distância. No momento da captura da imagem, Hera ainda se encontrava a 1 280 km do par. O asteroide mais pequeno representava apenas cerca de um píxel na imagem, mas o seu brilho já estava separado do brilho do maior.

As duas rochas são muito diferentes. Didymos mede cerca de 780 m de diâmetro, contra 151 m de Dimorphos. Este último gira em torno do seu grande vizinho, a uma distância média de cerca de 1,15 km entre os dois corpos. Para Hera, distingui-los separadamente marca uma nova etapa da sua aproximação.

Mas este encontro não é uma simples visita. Em setembro de 2022, a NASA projetou deliberadamente a sua sonda DART contra Dimorphos. O impacto alterou o seu movimento em torno de Didymos: agora demora cerca de 33 minutos menos a completar uma órbita.

Esta imagem realizada por um artista mostra Hera a aproximar-se de Dimorphos.

Crédito: ESA-Science Office

Se um asteroide se dirigisse um dia para o nosso planeta, uma pequena alteração da sua trajetória, efetuada com antecedência suficiente, poderia permitir-lhe evitar-nos. O ensaio da DART mostrou que um impacto controlado podia efetivamente alterar o movimento de um asteroide, sem o destruir.

Ainda assim, os cientistas ainda não sabem exatamente o que a colisão fez a Dimorphos. Terá escavado uma cratera ou alterado profundamente a sua forma? Qual é a sua massa exata e como estão agrupadas as suas rochas? Hera deve recolher as observações necessárias para responder a estas perguntas.

Antes disso, a sonda tem de se aproximar com cuidado. Duas ignições dos seus motores já reduziram a sua velocidade em relação aos asteroides para cerca de 72 km/h. Assim, pode aproximar-se progressivamente e obter imagens mais nítidas. A pequena mancha luminosa assumirá então a aparência de um verdadeiro mundo rochoso.

A Agência Espacial Europeia prevê divulgar as primeiras imagens detalhadas de Dimorphos em 25 de novembro. Hera examinará depois de perto a sua superfície e estrutura. Transporta também dois pequenos satélites que deverão realizar as suas próprias observações e tentar pousar no asteroide.