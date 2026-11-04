🍄 Ein riesiger Pilz aus einer 65 Millionen Jahre alten Familie

In einem chinesischen Wald haben Forschende einen Pilz entdeckt, der eine Höhe von 50 Zentimetern und ein Gewicht von 2,2 Kilogramm erreichen kann.

Auf den ersten Blick ähnelt er mit seinem Stiel und Hut nicht dem üblichen Pilz. Vielmehr bildet er eine große, aufrecht stehende, manchmal verzweigte Masse, die von einer gelblichen faserigen Substanz bedeckt ist. Die Bewohner einiger Regionen Yunnans im Südwesten Chinas kannten diesen seltsamen Organismus bereits. Doch erst jetzt haben Wissenschaftler ihm einen Namen gegeben: Dianjunus rex oder „D-rex“.

Auszug aus Hergés Album Der geheimnisvolle Stern mit Tim und Struppi

Seine Größe ist nicht sein einziger bemerkenswerter Aspekt. Bei Pilzen ist das, was an der Oberfläche sichtbar ist, nur ein Teil des Organismus: jener Teil, der unter anderem dazu dient, Sporen zu bilden und zu verbreiten – winzige Elemente, aus denen weitere Pilze entstehen können. Der Rest entwickelt sich hauptsächlich im Holz oder im Boden.

Bei Dianjunus rex erreicht dieser sichtbare Teil für seine weit gefasste Familie, die Schlauchpilze, außergewöhnliche Ausmaße. Zu dieser Gruppe gehören unter anderem Morcheln, Trüffeln und zahlreiche deutlich kleinere Pilze. Die Forschenden schätzen, dass die beobachteten Strukturen die voluminösesten sind, die jemals in dieser Gruppe beschrieben wurden.

Um herauszufinden, mit welchen Arten dieser Riese verwandt war, verglich das Team seine DNA mit der vieler anderer Pilze. Das Ergebnis hielt eine Überraschung bereit: Sie stimmte mit keiner bekannten Familie überein. Die Wissenschaftler schlagen daher vor, eine neue Familie namens Dianjunaceae zu schaffen, um diese Art aufzunehmen.

Das Panel (a) zeigt mehrere gelblich-weiße, fingerförmige Pilze, die aus einem von grüner Vegetation umgebenen, verrottenden Baumstumpf hervorwachsen.

Die Panels (b) bis (h) zeigen Gruppen oder einzelne Pilze mit ähnlicher Farbe und Form, die in verschiedenen Umgebungen auf Waldböden wachsen und teilweise mit Erde oder Blättern bedeckt sind.

Das Panel (i) zeigt mehrere gereinigte Pilzexemplare von brauner Farbe auf einer Maßstabsskala und hebt ihre unregelmäßigen, wurzelähnlichen Formen hervor.

Bei der Rekonstruktion seiner Evolutionsgeschichte schätzten sie außerdem, dass diese Linie vor etwa 65 Millionen Jahren entstanden sein dürfte. Das war kurz nach dem großen Aussterbeereignis, das zum Verschwinden der Nichtvogel-Dinosaurier führte.

Die Studie liefert noch einen weiteren faszinierenden Hinweis. Das Genom des Pilzes enthält im Vergleich zu mehreren verwandten Arten relativ wenige Gene, die an der Herstellung von Substanzen beteiligt sind, welche Holz abbauen. Die Forschenden müssen noch genau verstehen, wie er sich in den Wäldern ernährt, in denen er wächst, insbesondere in der Nähe von Wurzeln und verrottendem Holz.

Diese Entdeckung erinnert daran, dass selbst sehr imposante Organismen lange Zeit von der Wissenschaft unentdeckt bleiben können und dass man durch die Untersuchung eines heutigen Pilzes manchmal eine Geschichte zurückverfolgen kann, die in der Zeit begann, als die Dinosaurier gerade verschwunden waren.