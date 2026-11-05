🛰️ Hera voit enfin le double astéroïde Didymos-Dimorphos

La sonde Hera, envoyée par l'Agence spatiale européenne, approche des deux astéroïdes appelés Didymos et Dimorphos. Jusqu'ici, sa caméra les voyait comme une seule tache. Sur une image rendue publique le 27 octobre, elle parvient enfin à distinguer les deux corps. Ils se trouvent à environ 197 millions de kilomètres de la Terre.

Vue d'artiste de la sonde européenne Hera passant à proximité de Didymos, avec le petit astéroïde Dimorphos visible à droite.

Crédit : ESA-Science Office

Ce changement tient avant tout à la distance. Lors de la prise de vue, Hera se trouvait encore à 1 280 km du duo. Le plus petit astéroïde ne représentait qu'environ un pixel sur l'image, mais son éclat était déjà séparé de celui du plus grand.

Les deux rochers sont très inégaux. Didymos mesure environ 780 m de diamètre, contre 151 m pour Dimorphos. Ce dernier tourne autour de son grand voisin, à une distance moyenne d'environ 1,15 km entre les deux corps. Pour Hera, les distinguer séparément marque une nouvelle étape de son approche.

Mais ce rendez-vous n'a rien d'une simple visite. En septembre 2022, la NASA a volontairement projeté sa sonde DART contre Dimorphos. Le choc a modifié son mouvement autour de Didymos : il lui faut désormais environ 33 minutes de moins pour effectuer un tour.

Cette image réalisée par un artiste montre Hera s'approchant de Dimorphos.

Crédit : ESA-Science Office

Si un astéroïde se dirigeait un jour vers notre planète, une petite modification de sa trajectoire, effectuée suffisamment tôt, pourrait lui permettre de nous éviter. L'essai de DART a montré qu'un choc contrôlé pouvait effectivement modifier le mouvement d'un astéroïde, sans le détruire.

Pourtant, les scientifiques ignorent encore précisément ce que la collision a fait à Dimorphos. A-t-elle creusé un cratère ou profondément changé sa forme ? Quelle est sa masse exacte, et comment ses roches sont-elles assemblées ? Hera doit recueillir les observations nécessaires pour répondre à ces questions.

Avant cela, la sonde doit approcher avec précaution. Deux allumages de ses moteurs ont déjà réduit sa vitesse par rapport aux astéroïdes à environ 72 km/h. Elle peut ainsi se rapprocher progressivement et obtenir des images plus nettes. La petite tache lumineuse prendra alors l'apparence d'un véritable monde rocheux.

L'Agence spatiale européenne prévoit de dévoiler les premières images détaillées de Dimorphos le 25 novembre. Hera examinera ensuite de près sa surface et sa structure. Elle transporte également deux petits satellites qui doivent effectuer leurs propres observations, puis tenter de se poser sur l'astéroïde.