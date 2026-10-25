🦖 Entdeckung einer halb Dinosaurier, halb Vogel seienden Kreatur

Das Auftreten der Vögel wird oft mit der Eroberung des Himmels verbunden. Die ersten Vertreter dieser Gruppe, die den gefiederten Dinosauriern nahestanden, sollen nach und nach die für den Flug nötigen Flügel und Muskeln entwickelt haben. Doch ein in China entdecktes Fossil zeigt, dass ihre Geschichte nicht so einfach verlief.

Dieses Skelett gehört zu einer bislang unbekannten Art namens Yuezhuornis yangyuanensis. Sie lebte am Ende des Jura vor etwa 148 bis 150 Millionen Jahren in der heutigen Provinz Fujian. Das Tier dürfte rund 800 Gramm gewogen haben, ungefähr so viel wie ein kleiner heutiger bodenlebender Vogel.

Was den Forschern auffällt, sind seine Arme. Bei flugfähigen Vögeln tragen die Vordergliedmaßen ausreichend entwickelte Flügel, um Auftrieb zu erzeugen. Bei Yuezhuornis waren sie viel zu kurz, um einen effizienten Schlagflug zu ermöglichen. Seine Proportionen erinnern eher an Vögel, die ihr ganzes Leben am Boden verbringen.

Seine Beine erzählen eine ebenso überraschende Geschichte. Die zweite Zehe seines Fußes konnte stark angehoben werden – ein Merkmal, das bei einigen räuberischen Dinosauriern vorkommt, darunter bei Verwandten des Velociraptors. Auch sein Schädel besaß Zähne und wies Besonderheiten auf, die eher an Dinosaurier als an heutige Vögel erinnern.

Das Tier vereinte also Merkmale, die wir gewöhnlich voneinander trennen: Es war ein frühes Mitglied der Vogelabstammungslinie, besaß aber kurze Vordergliedmaßen und Merkmale, die es von seinen nahen Dinosaurierverwandten geerbt hatte. Diese Kombination veranlasste die Forscher, es zu den ersten Vögeln zu zählen. Zugleich kamen sie zu dem Schluss, dass es auf dem festen Land lebte und wahrscheinlich nicht flog.

Eine Frage bleibt offen: Konnten seine Vorfahren fliegen, bevor sie diese Fähigkeit verloren? Das Fossil lässt keine eindeutige Antwort zu. Einige frühe Vögel entwickelten zu derselben Zeit Anpassungen an den Flug, doch nichts zwingt zu der Annahme, dass alle Linien denselben Weg einschlugen.

Derzeit ist nur ein unvollständiges Skelett bekannt. Dennoch zeigt es, dass die Evolution der Vögel schon sehr früh mehrere Wege einschlug: Einige führten in den Himmel, andere zu einem Leben auf dem festen Land.