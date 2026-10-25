🦖 Descoberta de uma criatura meio dinossauro, meio ave

É comum associar o surgimento das aves à conquista do céu. Os primeiros representantes desse grupo, próximos dos dinossauros emplumados, teriam adquirido gradualmente as asas e os músculos necessários para voar. No entanto, um fóssil descoberto na China mostra que sua história não se desenrolou de forma tão simples.

Esse esqueleto pertence a uma espécie até então desconhecida, batizada de Yuezhuornis yangyuanensis. Ela viveu no final do Jurássico, há cerca de 148 a 150 milhões de anos, na atual província de Fujian. O animal devia pesar cerca de 800 gramas, aproximadamente o peso de uma pequena ave terrestre atual.

O que chama a atenção dos pesquisadores são seus braços. Nas aves voadoras, os membros anteriores sustentam asas suficientemente desenvolvidas para produzir sustentação. Em Yuezhuornis, eles eram curtos demais para permitir um voo batido eficiente. Suas proporções lembram mais as de aves que passam a vida no solo.

Suas patas contam uma história igualmente surpreendente. O segundo dedo do pé podia se erguer bastante, uma característica encontrada em alguns dinossauros predadores, incluindo parentes próximos do velociraptor. Seu crânio também possuía dentes, com particularidades que lembram mais os dinossauros do que as aves atuais.

O animal reunia, portanto, características que tendemos a separar: um membro antigo da linhagem das aves, mas com membros anteriores curtos e traços herdados de seus parentes dinossauros. Essa combinação levou os pesquisadores a classificá-lo entre as primeiras aves, concluindo, ao mesmo tempo, que ele vivia em terra firme e provavelmente não voava.

Uma pergunta permanece: seus ancestrais sabiam voar antes de perder essa capacidade? O fóssil não permite chegar a uma conclusão. Algumas aves primitivas desenvolviam adaptações ao voo na mesma época, mas nada obriga a pensar que todos os ramos seguiram a mesma trajetória.

Por enquanto, só se conhece um esqueleto incompleto. Ainda assim, ele basta para mostrar que a evolução das aves seguiu vários caminhos desde muito cedo: alguns em direção ao céu, outros rumo a uma vida em terra firme.