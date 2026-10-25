🦖 Descubren una criatura mitad dinosaurio, mitad ave

A menudo se relaciona la aparición de las aves con la conquista del cielo. Los primeros representantes de este grupo, cercanos a los dinosaurios emplumados, habrían adquirido progresivamente las alas y los músculos necesarios para volar. Sin embargo, un fósil descubierto en China muestra que su historia no se desarrolló de forma tan sencilla.

Este esqueleto pertenece a una especie hasta ahora desconocida, bautizada Yuezhuornis yangyuanensis. Vivió a finales del Jurásico, hace aproximadamente entre 148 y 150 millones de años, en la actual provincia de Fujian. El animal debía pesar alrededor de 800 gramos, aproximadamente lo mismo que un pequeño ave terrestre actual.

Lo que sorprende a los investigadores son sus brazos. En las aves voladoras, las extremidades anteriores sostienen alas suficientemente desarrolladas para generar sustentación. En Yuezhuornis, eran demasiado cortas para permitir un vuelo batido eficaz. Sus proporciones recuerdan más bien a las de aves que pasan toda su vida en tierra.

Sus patas cuentan una historia igualmente sorprendente. El segundo dedo de su pie podía levantarse considerablemente, un rasgo que se encuentra en ciertos dinosaurios depredadores, incluidos algunos parientes del velociraptor. Su cráneo también tenía dientes, con características que recuerdan más a los dinosaurios que a las aves actuales.

El animal reunía, por tanto, características que tendemos a separar: un miembro antiguo del linaje de las aves, pero con extremidades anteriores cortas y rasgos heredados de sus parientes dinosaurios cercanos. Esta combinación llevó a los investigadores a situarlo entre las primeras aves, aunque concluyeron que vivía en tierra firme y probablemente no volaba.

Queda una pregunta: ¿sus antepasados sabían volar antes de perder esta capacidad? El fósil no permite resolverla. Algunas aves primitivas desarrollaban adaptaciones para el vuelo en la misma época, pero nada obliga a pensar que todas las ramas siguieran la misma trayectoria.

Por el momento solo se conoce un esqueleto incompleto. Aun así, basta para mostrar que la evolución de las aves tomó muy pronto varios caminos: algunos hacia el cielo y otros hacia una vida en tierra firme.