🐈 Katzen oder Geld: Was macht Menschen glücklicher?

Länder mit den meisten Katzen haben im Durchschnitt auch glücklichere Einwohner. Was lässt sich daraus schließen?

Die Forscher verglichen die Daten aus 93 Ländern. Sie betrachteten deren Glücksniveau, Wohlstand, Gesundheitsausgaben und die Zahl der Katzen im Verhältnis zur Bevölkerung. Außerdem beschäftigten sie sich mit Toxoplasma gondii, einem weit verbreiteten Parasiten, zu dessen natürlichem Lebenszyklus die Katze gehört.

Illustrationsbild – von KI erzeugt

Die erste Feststellung: Je mehr Katzen es in einem Land gibt, desto höher ist tendenziell sein Glückswert. Der Zusammenhang ist deutlich genug, um in den Berechnungen sichtbar zu bleiben, selbst wenn die Forscher mehrere andere Faktoren berücksichtigen.

Bedeutet das, dass die Adoption einer Katze glücklicher macht? Nicht so schnell. Die Studie vergleicht ganze Länder, nicht Katzenhalter mit Menschen, die keine Katze haben. Sie zeigt daher Zusammenhänge zwischen nationalen Statistiken auf, kann aber nicht sagen, was was verursacht.

Reiche Länder haben beispielsweise oft mehr Hauskatzen und weisen zugleich ein höheres Glücksniveau auf. Der Lebensstandard könnte also einen Teil des Ergebnisses erklären. Auch die Kultur, die Wohnbedingungen oder der Stellenwert von Haustieren können eine Rolle spielen.

Bei Toxoplasma gondii hält die Studie eine weitere Überraschung bereit. Die Forscher nutzten Daten von schwangeren Frauen, bei denen Tests weit verbreitet sind, um die Präsenz des Parasiten in den einzelnen Ländern zu schätzen. Dort, wo Anzeichen für kürzlich erfolgte Infektionen häufiger waren – was zunächst auf mehr Kontakte mit Katzen hindeutet –, war das Glücksniveau tendenziell … niedriger.

Das Paradoxon ist interessant: Mehr Katzen gingen nicht mit mehr Infektionen einher. Die Autoren nennen dafür eine mögliche Erklärung. In reicheren Ländern leben Katzen häufiger im Haus, fressen zubereitetes Futter und erhalten öfter tierärztliche Versorgung. Dadurch wären sie dem Parasiten weniger ausgesetzt und würden ihn weniger leicht verbreiten.

Geld steht im Übrigen weiterhin in engem Zusammenhang mit dem Ergebnis. In dieser Studie ist der Wohlstand pro Einwohner noch stärker mit dem Glück verbunden als die Zahl der Katzen. Mit anderen Worten: Diese Samtpfoten ersetzen natürlich weder den Lebensstandard noch die Gesundheit oder andere Faktoren, die bekanntermaßen mit Wohlbefinden einhergehen.

Um herauszufinden, ob Katzen selbst tatsächlich einen Einfluss haben, müsste man Menschen über längere Zeit begleiten, etwa vor und nach dem Einzug eines Tieres in ihren Haushalt. So könnten die Forscher den Einfluss der Gesellschaft einer Katze klarer von dem des Einkommens, der Lebensweise oder des Landes, in dem man lebt, unterscheiden.