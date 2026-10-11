🐈 Gatos ou dinheiro: o que torna as pessoas mais felizes?

Os países onde há mais gatos também apresentam, em média, habitantes mais felizes. O que se pode concluir disso?

Os pesquisadores compararam dados de 93 países. Eles analisaram seu nível de felicidade, sua riqueza, seus gastos com saúde e o número de gatos em relação à população. Também se interessaram por Toxoplasma gondii, um parasita muito disseminado, do qual o gato faz parte do ciclo natural.

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Primeira constatação: quanto mais gatos um país tem, mais seu índice de felicidade tende a ser elevado. A relação é suficientemente clara para aparecer nos cálculos mesmo quando os pesquisadores levam em conta vários outros fatores.

Isso significa que adotar um gato torna as pessoas mais felizes? Calma. O estudo compara países inteiros, não donos de gatos com pessoas que não têm gatos. Ele identifica, portanto, relações entre estatísticas nacionais, sem poder dizer o que causa o quê.

Os países ricos, por exemplo, costumam ter mais gatos domésticos e também apresentam níveis de felicidade mais altos. O padrão de vida poderia, portanto, explicar parte do resultado. A cultura, as condições de moradia ou a importância dada aos animais de estimação também podem desempenhar um papel.

O estudo reserva outra surpresa envolvendo Toxoplasma gondii. Os pesquisadores usaram dados sobre mulheres grávidas, cujo rastreamento é amplamente realizado, para estimar a presença do parasita em cada país. Onde os sinais de infecções recentes eram mais frequentes, o que, em princípio, significa mais contatos com gatos, o nível de felicidade tendia a ser... mais baixo.

O paradoxo é interessante: mais gatos não correspondia a mais infecções. Os autores sugerem uma hipótese. Nos países mais ricos, os gatos vivem com mais frequência dentro de casa, comem alimentos preparados e recebem mais cuidados veterinários. Assim, estariam menos expostos ao parasita e o transmitiriam com menos facilidade.

O dinheiro continua, aliás, fortemente associado ao resultado. Neste estudo, a riqueza por habitante está ainda mais estreitamente associada à felicidade do que o número de gatos. Em outras palavras, esses felinos evidentemente não substituem o padrão de vida, a saúde nem os outros fatores conhecidos por acompanhar o bem-estar.

Para saber se os próprios gatos realmente têm um efeito, seria preciso acompanhar pessoas ao longo do tempo, por exemplo, antes e depois da chegada de um animal à sua casa. Os pesquisadores poderiam então distinguir com mais clareza o efeito da companhia de um gato daquele da renda, do estilo de vida ou do país onde se vive.