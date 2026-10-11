🐈 ¿Qué hace más felices a las personas: los gatos o el dinero?

Los países donde hay más gatos también presentan, de media, habitantes más felices. ¿Qué se puede deducir de ello?

Los investigadores compararon los datos de 93 países. Analizaron su nivel de felicidad, su riqueza, sus gastos sanitarios y el número de gatos en relación con la población. También se interesaron por Toxoplasma gondii, un parásito muy extendido del que el gato forma parte del ciclo natural.

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Primera observación: cuantos más gatos tiene un país, mayor tiende a ser su puntuación de felicidad. El vínculo es lo bastante claro como para aparecer en los cálculos incluso cuando los investigadores tienen en cuenta varios factores adicionales.

¿Significa esto que adoptar un gato hace más feliz? No tan rápido. El estudio compara países enteros, no a propietarios de gatos con personas que no tienen uno. Por tanto, detecta vínculos entre estadísticas nacionales, sin poder decir qué causa qué.

Los países ricos, por ejemplo, suelen tener más gatos domésticos y también muestran niveles de felicidad más elevados. El nivel de vida podría explicar, por tanto, una parte del resultado. La cultura, las condiciones de vivienda o el lugar que ocupan los animales de compañía también pueden desempeñar un papel.

El estudio reserva otra sorpresa con Toxoplasma gondii. Los investigadores utilizaron datos de mujeres embarazadas, cuyo cribado está muy extendido, para estimar la presencia del parásito en cada país. Allí donde los indicios de infecciones recientes eran más frecuentes, lo que en principio significa más contactos con gatos, el nivel de felicidad tendía a ser... más bajo.

La paradoja es interesante: tener más gatos no se correspondía con más infecciones. Los autores plantean una hipótesis. En los países más ricos, los gatos viven con mayor frecuencia en el interior, comen alimentos preparados y reciben más cuidados veterinarios. Estarían entonces menos expuestos al parásito y lo transmitirían con menos facilidad.

El dinero, por cierto, sigue estando muy relacionado con el resultado. En este estudio, la riqueza por habitante está aún más estrechamente asociada a la felicidad que el número de gatos. En otras palabras, estos felinos evidentemente no sustituyen ni el nivel de vida, ni la salud, ni los demás factores conocidos por acompañar al bienestar.

Para saber si los gatos tienen realmente un efecto por sí mismos, habría que seguir a las personas a lo largo del tiempo, por ejemplo antes y después de la llegada de un animal a su hogar. Así, los investigadores podrían distinguir con mayor claridad el efecto de la compañía de un gato del de los ingresos, el estilo de vida o el país donde se vive.