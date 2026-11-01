🐈 Ihre Katze und Sie teilen vielleicht eine hormonelle Verbindung

Die Verbindung zwischen einer Katze und ihrem Besitzer könnte sich auch in ihren Hormonen widerspiegeln.

Wenn eine Katze sich neben uns niederlässt, kann ihre Anwesenheit beruhigend wirken. Aber ist das nur ein Eindruck? Japanische Forschende wollten verstehen, was im Körper von Katzen und ihren Besitzern im Alltag geschieht.

Das Team der Universitäten Kyoto und Azabu begleitete 29 Katzen und ihre 19 Besitzer einen Monat lang. Die Forschenden sammelten Urinproben, um zwei Hormone zu messen: Oxytocin, das unter anderem mit sozialen Bindungen in Verbindung gebracht wird, und Cortisol, das häufig mit Stress verbunden ist. Außerdem befragten sie die Besitzer zu ihrer Stimmung.

Um herauszufinden, wie viel Zeit die Tiere in der Nähe der Menschen verbrachten, wurden kleine Bluetooth-Sender an den Halsbändern der Katzen befestigt. So konnten die Wissenschaftler ihre Nähe im Tagesverlauf einschätzen, ohne die Besitzer darum zu bitten, jeden gemeinsam verbrachten Moment zu notieren.

Die Hormonanalysen, die unter anderem auf Proben von 24 Katzen beruhten, zeigten einen interessanten Zusammenhang. Im Allgemeinen war die bei einem Besitzer gemessene Oxytocinmenge umso höher, je höher sie auch bei seiner Katze war. Das bedeutet nicht, dass ihre Hormonwerte exakt zum selben Zeitpunkt stiegen und fielen: Die Studie zeigt vor allem einen statistischen Zusammenhang zwischen ihren Werten.

Ein weiteres Ergebnis: Besitzer von Katzen mit mehr Oxytocin berichteten tendenziell von weniger negativen Emotionen und wiesen niedrigere Cortisolwerte auf. Die Cortisolwerte der Katze und ihres Besitzers schienen sich dagegen nicht eindeutig gemeinsam zu entwickeln.

Die Forschenden beobachteten außerdem, dass Menschen, die mehr Zeit in der Nähe ihrer Katze verbrachten, sich im Allgemeinen energiegeladener fühlten. Die Dauer des gemeinsamen Lebens stand dagegen nicht in gleicher Weise mit dieser positiven Stimmung in Verbindung. Häufig in der Nähe seines Tieres zu sein, könnte also wichtiger sein als die Zahl der Jahre, die man mit ihm verbracht hat.

Muss man daraus schließen, dass Katzen ihre Besitzer zwangsläufig glücklicher machen? Nein. Die Studie ist klein, und die Forschenden baten die Teilnehmenden nicht, ihre Gewohnheiten zu ändern, um einen Effekt zu testen. Es ist möglich, dass bereits entspannte Menschen häufiger die Gesellschaft ihrer Katze suchen oder dass ihre gemeinsame Umgebung beide beeinflusst.

Diese Beobachtungen liefern dennoch einen neuen Hinweis auf die Bindungen, die zwischen Menschen und Tieren entstehen. Die Wissenschaftler wollen nun verstehen, ob Nähe und Interaktionen tatsächlich auf die Hormone wirken, in welche Richtung und unter welchen Umständen.