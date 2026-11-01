🐈 Votre chat et vous partagez peut-être un lien hormonal

Le lien entre un chat et son propriétaire pourrait aussi se retrouver dans leurs hormones.

Quand un chat vient s'installer près de nous, il arrive que sa présence nous apaise. Mais est-ce simplement une impression ? Des chercheurs japonais ont voulu comprendre ce qui se passe dans le corps des chats et de leurs propriétaires au fil de la vie quotidienne.

L'équipe des universités de Kyoto et d'Azabu a suivi 29 chats et leurs 19 propriétaires pendant un mois. Les chercheurs ont recueilli des échantillons d'urine pour mesurer deux hormones : l'ocytocine, associée notamment aux liens sociaux, et le cortisol, souvent lié au stress. Ils ont aussi interrogé les propriétaires sur leur humeur.

Pour savoir combien de temps les animaux restaient près des humains, de petites balises Bluetooth ont été fixées aux colliers des chats. Les scientifiques pouvaient ainsi estimer leur proximité au cours de la journée, sans demander aux propriétaires de noter chaque moment passé ensemble.

Les analyses hormonales, réalisées notamment à partir d'échantillons de 24 chats, ont révélé une relation intéressante. En général, plus la quantité d'ocytocine mesurée chez un propriétaire était élevée, plus elle l'était aussi chez son chat. Cela ne veut pas dire que leurs hormones montaient et descendaient exactement au même moment : l'étude montre surtout un lien statistique entre leurs niveaux.

Autre résultat : les propriétaires de chats présentant davantage d'ocytocine avaient tendance à déclarer moins d'émotions négatives et à présenter moins de cortisol. En revanche, les niveaux de cortisol du chat et de son propriétaire ne semblaient pas évoluer ensemble de manière nette.

Les chercheurs ont aussi observé que les personnes passant davantage de temps à proximité de leur chat se disaient généralement plus énergiques. La durée de vie commune, elle, n'était pas associée de la même façon à cette humeur positive. Être souvent près de son animal pourrait donc compter davantage que le nombre d'années passées avec lui.

Faut-il en conclure que les chats rendent forcément leurs propriétaires plus heureux ? Non. L'étude est petite et les chercheurs n'ont pas demandé aux participants de changer leurs habitudes pour tester un effet. Il est possible que des personnes déjà détendues recherchent davantage la compagnie de leur chat, ou que leur environnement commun influence les deux.

Ces observations apportent néanmoins un nouvel indice sur les liens qui se créent entre humains et animaux. Les scientifiques veulent maintenant comprendre si la proximité et les interactions agissent réellement sur les hormones, dans quel sens et dans quelles circonstances.