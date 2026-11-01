🐈 Você e seu gato talvez compartilhem uma ligação hormonal

A ligação entre um gato e seu dono também pode se refletir nos hormônios de ambos.

Quando um gato vem se instalar perto de nós, às vezes sua presença nos acalma. Mas será apenas uma impressão? Pesquisadores japoneses quiseram entender o que acontece no corpo dos gatos e de seus donos ao longo do dia a dia.

A equipe das universidades de Kyoto e Azabu acompanhou 29 gatos e seus 19 donos durante um mês. Os pesquisadores coletaram amostras de urina para medir dois hormônios: a ocitocina, associada especialmente aos vínculos sociais, e o cortisol, frequentemente relacionado ao estresse. Eles também perguntaram aos donos sobre seu humor.

Para saber quanto tempo os animais permaneciam perto dos humanos, pequenas etiquetas Bluetooth foram fixadas às coleiras dos gatos. Assim, os cientistas puderam estimar a proximidade ao longo do dia, sem pedir aos donos que registrassem cada momento passado juntos.

As análises hormonais, realizadas principalmente com base em amostras de 24 gatos, revelaram uma relação interessante. Em geral, quanto maior a quantidade de ocitocina medida em um dono, maior ela também era em seu gato. Isso não significa que os hormônios subiam e desciam exatamente ao mesmo tempo: o estudo mostra sobretudo uma relação estatística entre seus níveis.

Outro resultado: os donos de gatos que apresentavam mais ocitocina tendiam a relatar menos emoções negativas e a apresentar menos cortisol. Por outro lado, os níveis de cortisol do gato e de seu dono não pareciam evoluir juntos de maneira clara.

Os pesquisadores também observaram que as pessoas que passavam mais tempo perto de seu gato geralmente se diziam mais enérgicas. O tempo de convivência, por sua vez, não estava associado da mesma forma a esse humor positivo. Portanto, estar frequentemente perto do animal pode contar mais do que o número de anos passados com ele.

É preciso concluir que os gatos necessariamente tornam seus donos mais felizes? Não. O estudo é pequeno, e os pesquisadores não pediram aos participantes que mudassem seus hábitos para testar um efeito. É possível que pessoas já relaxadas procurem mais a companhia de seu gato ou que o ambiente compartilhado influencie ambos.

Essas observações, no entanto, trazem um novo indício sobre os vínculos que se formam entre humanos e animais. Os cientistas agora querem entender se a proximidade e as interações realmente influenciam os hormônios, em que direção e em quais circunstâncias.