🐦 Krähen analysieren und entscheiden doppelt so schnell wie wir

Um eine Bewegung zu erkennen und eine Reaktion auszuwählen, waren einige Krähen fast doppelt so schnell wie Menschen.

Zwei Rabenkrähen nahmen an einem Experiment der Universität Tübingen in Deutschland teil. Vor ihnen zeigte ein Bildschirm weiße Punkte, die sich in verschiedene Richtungen bewegten. Die Vögel mussten entscheiden, ob sich die Mehrheit nach links oder nach rechts bewegte, und anschließend mit dem Schnabel die richtige Stelle auf dem Bildschirm berühren.

Rabenkrähe, die im Jardin des Plantes in Paris Gras anhebt, um nach Würmern zu suchen.

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Die Krähen trafen ihre Entscheidung im Durchschnitt in 235 Millisekunden. Das ist weniger als eine Viertelsekunde und etwa doppelt so schnell wie die bei Menschen und anderen Primaten in vergleichbaren Aufgaben gemessene Zeit. Außerdem antworteten die Vögel mit hoher Genauigkeit, wenn die Bewegung leicht zu erkennen war.

Doch die Forschenden beschränkten sich nicht darauf, die Antworten zu messen. Sie zeichneten die Aktivität von Nervenzellen in einer an der Entscheidungsfindung beteiligten Hirnregion der Krähen auf. Sie wollten verstehen, wie die Informationen verarbeitet wurden, noch bevor der Vogel seinen Schnabel bewegte.

Die ersten Unterschiede zeigten sich etwa 70 Millisekunden nach dem Eintreffen der Bilder. Einige Nervenzellen reagierten bereits unterschiedlich auf die Richtung der Punkte. Ihre Aktivität veränderte sich anschließend allmählich, bis die Krähe offenbar genügend Informationen für ihre Entscheidung hatte.

Diese Funktionsweise erinnert an das, was Forschende im Gehirn von Primaten beobachten. Dennoch ist das Gehirn von Vögeln nicht wie unseres aufgebaut. Es besitzt nicht dieselbe geschichtete Organisation an der Oberfläche. Das hindert es jedoch nicht daran, Mechanismen zu nutzen, die zu vergleichbaren Entscheidungen führen.

Warum diese Geschwindigkeit? Die Forschenden verweisen auf die Bedürfnisse der Vögel in der Natur. Im Flug müssen sie innerhalb eines Sekundenbruchteils auf Hindernisse reagieren. Um Nahrung mit dem Schnabel zu fangen, müssen sie außerdem ihre Augen und Bewegungen gut koordinieren.

Es wäre jedoch falsch, daraus zu schließen, dass Krähen in allen Situationen doppelt so schnell denken wie wir. Hier wurden nur zwei Vögel mit einer bestimmten Aufgabe getestet. Das Ergebnis misst weder ihre allgemeine Intelligenz noch ihre Fähigkeit, irgendein Problem zu lösen.

Die Studie zeigt vor allem, dass ein Gehirn, das sich deutlich von unserem unterscheidet, bestimmte Informationen erstaunlich schnell analysieren kann. Die Forschenden wollen nun verstehen, wodurch die Nervenzellen der Vögel so schnell eine Entscheidung treffen können.