🐦 As gralhas analisam e decidem duas vezes mais rápido do que nós

Para reconhecer um movimento e escolher uma resposta, algumas gralhas foram quase duas vezes mais rápidas do que os seres humanos.

Duas gralhas-pretas participaram numa experiência realizada na Universidade de Tübingen, na Alemanha. Diante delas, um ecrã mostrava pontos brancos que se deslocavam em diferentes direções. As aves tinham de decidir se a maioria se dirigia para a esquerda ou para a direita e, em seguida, tocar com o bico no local correto do ecrã.

Gralha-preta a levantar a relva para procurar minhocas no Jardim das Plantas, em Paris.

Foto: Wikimedia Commons, via Wikimedia Commons. Licença e atribuição detalhadas na ficha do ficheiro.

As gralhas tomaram a sua decisão em 235 milissegundos, em média. Isso é menos de um quarto de segundo e cerca de duas vezes mais rápido do que o tempo obtido por seres humanos e outros primatas em exercícios comparáveis. As aves também responderam com grande precisão quando o movimento era fácil de reconhecer.

Mas os investigadores não se limitaram a cronometrar as respostas. Registaram a atividade de células nervosas numa região do cérebro das gralhas envolvida na tomada de decisões. Queriam compreender como a informação era processada antes mesmo de a ave mexer o bico.

As primeiras diferenças surgiam cerca de 70 milissegundos depois da chegada das imagens. Algumas células nervosas já reagiam de forma diferente consoante a direção dos pontos. A sua atividade evoluía depois progressivamente, até ao momento em que a gralha parecia ter informação suficiente para fazer a sua escolha.

Este funcionamento lembra o que os cientistas observam no cérebro dos primatas. No entanto, o cérebro das aves não é construído como o nosso. Não possui a mesma organização em camadas à superfície. Isso não o impede de utilizar mecanismos que conduzem a decisões comparáveis.

Por que razão são tão rápidas? Os investigadores referem as necessidades das aves na natureza. Em voo, têm de reagir aos obstáculos numa fração de segundo. Para capturar alimento com o bico, também precisam de coordenar bem os olhos e os movimentos.

Seria, contudo, errado concluir que as gralhas pensam duas vezes mais depressa do que nós em todas as situações. Apenas duas aves foram testadas neste estudo, com um exercício específico. O resultado não mede a sua inteligência geral nem a sua capacidade de resolver qualquer problema.

O estudo mostra sobretudo que um cérebro muito diferente do nosso pode analisar certas informações com uma rapidez surpreendente. Os investigadores querem agora compreender o que permite às células nervosas das aves tomar uma decisão tão rapidamente.