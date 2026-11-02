🐦 Las cornejas analizan y deciden el doble de rápido que nosotros

Para reconocer un movimiento y elegir una respuesta, algunas cornejas fueron casi dos veces más rápidas que los humanos.

Dos cornejas negras participaron en un experimento realizado en la Universidad de Tubinga, en Alemania. Delante de ellas, una pantalla mostraba puntos blancos que se desplazaban en diferentes direcciones. Las aves debían decidir si la mayoría se dirigía hacia la izquierda o hacia la derecha y luego tocar con el pico el lugar correcto de la pantalla.

Corneja negra levantando la hierba para buscar gusanos en el Jardín de las Plantas, en París.

Foto: Wikimedia Commons, vía Wikimedia Commons. Licencia y atribución detalladas en la ficha del archivo.

Las cornejas tomaron su decisión en 235 milisegundos de media. Es menos de un cuarto de segundo y aproximadamente dos veces más rápido que el tiempo obtenido en humanos y otros primates en ejercicios comparables. Las aves también respondieron con gran precisión cuando el movimiento era fácil de reconocer.

Pero los investigadores no se limitaron a cronometrar las respuestas. Registraron la actividad de células nerviosas en una región del cerebro de las cornejas implicada en la toma de decisiones. Querían comprender cómo se procesaba la información incluso antes de que el ave moviera el pico.

Las primeras diferencias aparecían unos 70 milisegundos después de la llegada de las imágenes. Algunas células nerviosas ya reaccionaban de forma diferente según la dirección de los puntos. Su actividad evolucionaba después progresivamente, hasta el momento en que la corneja parecía haber reunido suficiente información para elegir.

Este funcionamiento recuerda lo que los científicos observan en el cerebro de los primates. Sin embargo, el cerebro de las aves no está construido como el nuestro. No posee la misma organización en capas en la superficie. Eso no le impide utilizar mecanismos que conducen a decisiones comparables.

¿Por qué tanta rapidez? Los investigadores aluden a las necesidades de las aves en la naturaleza. En vuelo, deben reaccionar ante los obstáculos en una fracción de segundo. Para atrapar alimento con el pico, también necesitan coordinar bien los ojos y los movimientos.

Sin embargo, sería erróneo deducir de ello que las cornejas piensan el doble de rápido que nosotros en todas las situaciones. Aquí solo se examinaron dos aves, con un ejercicio concreto. El resultado no mide ni su inteligencia general ni su capacidad para resolver cualquier problema.

El estudio muestra sobre todo que un cerebro muy diferente del nuestro puede analizar cierta información con una rapidez sorprendente. Ahora los investigadores quieren comprender qué permite a las células nerviosas de las aves tomar una decisión tan rápidamente.