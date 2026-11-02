🐦 Les corneilles analysent et décident deux fois plus vite que nous

Pour reconnaître un mouvement et choisir une réponse, certaines corneilles sont allées presque deux fois plus vite que des humains.

Deux corneilles noires ont participé à une expérience menée à l'université de Tübingen, en Allemagne. Devant elles, un écran montrait des points blancs qui se déplaçaient dans différentes directions. Les oiseaux devaient décider si la majorité allait vers la gauche ou vers la droite, puis toucher du bec le bon emplacement sur l'écran.

Corneille noire soulevant l'herbe pour chercher des vers au Jardin des plantes, à Paris.

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Les corneilles ont pris leur décision en 235 millisecondes en moyenne. C'est moins d'un quart de seconde et environ deux fois plus rapide que le temps obtenu chez des humains et d'autres primates dans des exercices comparables. Les oiseaux ont aussi répondu avec une grande précision lorsque le mouvement était facile à reconnaître.

Mais les chercheurs ne se sont pas contentés de chronométrer les réponses. Ils ont enregistré l'activité de cellules nerveuses dans une région du cerveau des corneilles impliquée dans la prise de décision. Ils voulaient comprendre comment l'information était traitée avant même que l'oiseau bouge son bec.

Les premières différences apparaissaient environ 70 millisecondes après l'arrivée des images. Certaines cellules nerveuses réagissaient déjà différemment selon la direction des points. Leur activité évoluait ensuite progressivement, jusqu'au moment où la corneille semblait avoir assez d'informations pour faire son choix.

Ce fonctionnement rappelle ce que les scientifiques observent dans le cerveau des primates. Pourtant, le cerveau des oiseaux n'est pas construit comme le nôtre. Il ne possède pas la même organisation en couches à la surface. Cela ne l'empêche pas d'utiliser des mécanismes qui aboutissent à des décisions comparables.

Pourquoi une telle rapidité ? Les chercheurs évoquent les besoins des oiseaux dans la nature. En vol, ils doivent réagir aux obstacles en une fraction de seconde. Pour attraper de la nourriture avec le bec, ils ont également besoin de bien coordonner leurs yeux et leurs mouvements.

Il serait toutefois faux d'en déduire que les corneilles pensent deux fois plus vite que nous dans toutes les situations. Seuls deux oiseaux ont été testés ici, avec un exercice précis. Le résultat ne mesure ni leur intelligence générale, ni leur capacité à résoudre n'importe quel problème.

L'étude montre surtout qu'un cerveau très différent du nôtre peut analyser certaines informations avec une rapidité étonnante. Les chercheurs veulent maintenant comprendre ce qui permet aux cellules nerveuses des oiseaux de prendre si vite une décision.