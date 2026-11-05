🐊 Als Krokodile in der Antarktis lebten

Heute bringt man Krokodile kaum mit den Ufern eines antarktischen Sees in Verbindung. Doch die Region war nicht immer von Eis bedeckt. Vor etwa 50 Millionen Jahren war die Erde deutlich wärmer, und Verwandte der heutigen Krokodile lebten sogar in den Polarregionen.

Um zu verstehen, wie diese Tiere die großen Krisen der Erdgeschichte überstanden, untersuchten Forschende mehr als 7.000 Fossilien und Daten zu über 400 heute lebenden oder ausgestorbenen Arten. Sie verglichen deren Lebensräume mit den Klimabedingungen, die zu verschiedenen Zeiten über einen Zeitraum von fast 245 Millionen Jahren herrschten.

Amerikanisches Krokodil in den Sümpfen von La Manzanilla im mexikanischen Bundesstaat Jalisco.

Tomas Castelazo · CC0 · Wikimedia

Das Ergebnis ist recht einfach: Trotz ihrer Vielfalt suchten die Mitglieder dieser großen Familie vor allem warme Regionen auf. Wenn sich der Planet erwärmte, konnten sie deutlich weiter von den Tropen entfernt leben, bis hin zur Antarktis. Wenn er sich abkühlte, verlagerte sich ihr Verbreitungsgebiet in Richtung Äquator.

Diese Gewohnheit könnte ihnen vor 66 Millionen Jahren das Leben gerettet haben, als der Einschlag eines Asteroiden das Aussterben der Nicht-Vogel-Dinosaurier auslöste. Der in die Atmosphäre geschleuderte Staub verringerte das Sonnenlicht und kühlte den Planeten abrupt ab. Doch nicht alle Regionen wurden gleichermaßen lebensfeindlich.

Die Forschenden simulierten mehrere Klimaszenarien für die Zeit nach dem Einschlag. In den meisten Szenarien blieben einige äquatornahe Gebiete warm genug, um Vorfahren der modernen Krokodile aufzunehmen. Diese Rückzugsgebiete könnten Populationen das Überleben ermöglicht haben, bevor sie sich erneut ausbreiteten, als sich die Bedingungen verbesserten.

Das Klima erklärt jedoch nicht alles. Ihre Fähigkeit, im Wasser zu leben, sich von unterschiedlichen Nahrungsmitteln zu ernähren und lange Zeit ohne Nahrung auszukommen, spielte wahrscheinlich ebenfalls eine Rolle. Einige ihrer frühen Verwandten unterschieden sich zudem stark von den heutigen Krokodilen: Unter ihnen gab es Landjäger und sogar Pflanzenfresser.

Ihre Anwesenheit in den Polarregionen, insbesondere nach dem Aussterben der Dinosaurier, zeugt vor allem von ihrer Fähigkeit, den Gebieten zu folgen, in denen die Temperatur für sie geeignet war.

Diese Abhängigkeit von warmen Klimazonen könnte heute jedoch zum Problem werden. Wenn sich die Temperaturen rasch verändern und Straßen, Städte oder Anbauflächen ihre Wanderungen behindern, können Krokodile nicht immer neue geeignete Lebensräume erreichen.