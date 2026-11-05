🐊 Quando os crocodilos viviam na Antártida

Hoje, dificilmente associamos os crocodilos às margens de um lago antártico. No entanto, a região nem sempre foi coberta de gelo. Há cerca de 50 milhões de anos, a Terra era muito mais quente, e parentes dos crocodilos atuais viviam até mesmo nas regiões polares.

Para entender como esses animais atravessaram as grandes crises da história da Terra, pesquisadores estudaram mais de 7.000 fósseis e dados sobre mais de 400 espécies, atuais ou extintas. Eles compararam seus habitats aos climas que predominavam em diferentes épocas, ao longo de quase 245 milhões de anos.

Crocodilo-americano nos pântanos de La Manzanilla, no estado de Jalisco, no México.

Tomas Castelazo · CC0 · Wikimedia

O resultado é bastante simples: apesar de sua diversidade, os membros dessa grande família buscavam sobretudo regiões quentes. Quando o planeta esquentava, eles podiam viver muito mais longe dos trópicos, até a Antártida. Quando ele esfriava, seu território se aproximava do equador.

Esse hábito pode ter salvado suas vidas há 66 milhões de anos, quando a queda de um asteroide provocou a extinção dos dinossauros não avianos. A poeira lançada na atmosfera reduziu a luz solar e resfriou bruscamente o planeta. Mas nem todas as regiões se tornaram igualmente hostis.

Os pesquisadores simularam vários cenários climáticos após o impacto. Na maioria deles, algumas áreas próximas ao equador permaneciam quentes o suficiente para abrigar ancestrais dos crocodilos modernos. Esses refúgios podem ter permitido que populações sobrevivessem, antes de se espalharem novamente quando as condições melhoraram.

O clima não explica tudo. Sua capacidade de viver na água, alimentar-se de uma variedade de alimentos e suportar longos períodos sem comer provavelmente também foi importante. Alguns de seus antigos parentes, aliás, eram muito diferentes dos crocodilos atuais: entre eles havia caçadores terrestres e até espécies herbívoras.

Sua presença nas regiões polares, especialmente após a extinção dos dinossauros, demonstra sobretudo sua capacidade de acompanhar as áreas onde a temperatura era adequada para eles.

Essa dependência de climas quentes, porém, pode se tornar um problema atualmente. Se as temperaturas mudarem rapidamente e estradas, cidades ou plantações bloquearem seus deslocamentos, os crocodilos nem sempre poderão alcançar novos habitats favoráveis.