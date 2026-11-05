🐊 Cuando los cocodrilos vivían en la Antártida

Hoy en día, difícilmente asociamos los cocodrilos con las orillas de un lago antártico. Sin embargo, la región no siempre estuvo cubierta de hielo. Hace unos 50 millones de años, la Tierra era mucho más cálida, y los parientes de los cocodrilos actuales vivían incluso en las regiones polares.

Para comprender cómo estos animales atravesaron las grandes crisis de la historia de la Tierra, unos investigadores estudiaron más de 7.000 fósiles y datos sobre más de 400 especies, actuales o extintas. Compararon sus hábitats con los climas que reinaban en distintas épocas, a lo largo de casi 245 millones de años.

Cocodrilo americano en los pantanos de La Manzanilla, en el estado de Jalisco, México.

Tomas Castelazo · CC0 · Wikimedia

El resultado es bastante sencillo: a pesar de su diversidad, los miembros de esta gran familia buscaron sobre todo regiones cálidas. Cuando el planeta se calentaba, podían vivir mucho más lejos de los trópicos, incluso en la Antártida. Cuando se enfriaba, su territorio se acercaba al ecuador.

Este hábito podría haberles salvado la vida hace 66 millones de años, cuando la caída de un asteroide provocó la extinción de los dinosaurios no avianos. El polvo proyectado a la atmósfera redujo la luz solar y enfrió bruscamente el planeta. Pero no todas las regiones se volvieron igual de hostiles.

Los investigadores simularon varios escenarios climáticos posteriores al impacto. En la mayoría, algunas zonas cercanas al ecuador seguían siendo lo bastante cálidas como para albergar a los antepasados de los cocodrilos modernos. Estos refugios podrían haber permitido sobrevivir a algunas poblaciones, antes de que volvieran a extenderse cuando las condiciones mejoraron.

El clima no lo explica todo. Su capacidad para vivir en el agua, alimentarse de una gran variedad de alimentos y soportar largos periodos sin comer probablemente también fue importante. Además, algunos de sus antiguos parientes eran muy distintos de los cocodrilos actuales: entre ellos había cazadores terrestres e incluso especies herbívoras.

Su presencia en las regiones polares, especialmente después de la extinción de los dinosaurios, demuestra sobre todo su capacidad para seguir las zonas donde la temperatura les resultaba adecuada.

Sin embargo, esta dependencia de los climas cálidos podría convertirse en un problema en la actualidad. Si las temperaturas cambian rápidamente y las carreteras, las ciudades o los cultivos bloquean sus desplazamientos, los cocodrilos no siempre podrán llegar a nuevos hábitats favorables.