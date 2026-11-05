🐊 Quand les crocodiles vivaient en Antarctique

Aujourd'hui, on n'associe guère les crocodiles aux rives d'un lac antarctique. Pourtant, la région n'a pas toujours été recouverte de glace. Il y a environ 50 millions d'années, la Terre était bien plus chaude, et des parents des crocodiles actuels vivaient jusque dans les régions polaires.

Pour comprendre comment ces animaux ont traversé les grandes crises de l'histoire de la Terre, des chercheurs ont étudié plus de 7 000 fossiles et des données sur plus de 400 espèces, actuelles ou disparues. Ils ont comparé leurs lieux de vie aux climats qui régnaient à différentes époques, sur près de 245 millions d'années.

Crocodile américain dans les marais de La Manzanilla, dans l'État de Jalisco au Mexique.

Tomas Castelazo · CC0 · Wikimedia

Le résultat est assez simple : malgré leur diversité, les membres de cette grande famille ont surtout recherché des régions chaudes. Lorsque la planète se réchauffait, ils pouvaient vivre beaucoup plus loin des tropiques, jusqu'en Antarctique. Quand elle se refroidissait, leur territoire se rapprochait de l'équateur.

Cette habitude pourrait leur avoir sauvé la vie il y a 66 millions d'années, lorsque la chute d'un astéroïde a provoqué l'extinction des dinosaures non aviens. La poussière projetée dans l'atmosphère a réduit la lumière solaire et refroidi brutalement la planète. Mais toutes les régions ne sont pas devenues aussi hostiles.

Les chercheurs ont simulé plusieurs scénarios climatiques après l'impact. Dans la plupart, certaines zones proches de l'équateur restaient suffisamment chaudes pour accueillir des ancêtres des crocodiles modernes. Ces refuges auraient pu permettre à des populations de survivre, avant de se répandre de nouveau lorsque les conditions se sont améliorées.

Le climat n'explique pas tout. Leur capacité à vivre dans l'eau, à se nourrir d'aliments variés et à supporter de longues périodes sans manger a probablement aussi compté. Certains de leurs anciens parents étaient d'ailleurs très différents des crocodiles d'aujourd'hui : on trouvait parmi eux des chasseurs terrestres et même des espèces herbivores.

Leur présence dans les régions polaires, notamment après l'extinction des dinosaures, témoigne surtout de leur capacité à suivre les zones où la température leur convenait.

Cette dépendance aux climats chauds pourrait cependant devenir un problème aujourd'hui. Si les températures changent rapidement et que les routes, les villes ou les cultures bloquent leurs déplacements, les crocodiles ne pourront pas toujours rejoindre de nouveaux habitats favorables.