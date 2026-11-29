Der deutsche Hersteller ZF hat am 5. November 2026 einen Antriebsstrang namens High Revolution Drive vorgestellt. Seine Besonderheit: ein Motor, der 30.000 Umdrehungen pro Minute erreichen kann, also 500 Umdrehungen pro Sekunde, gekoppelt mit einem Getriebe, das seine Drehzahl an den Bedarf des Autos anpasst.

Bei gleicher Leistung kann ein Motor, der mehr Umdrehungen macht, pro Umdrehung weniger Drehmoment erzeugen. Dieses Drehmoment hängt unter anderem von den Abmessungen des Motors ab. Durch eine höhere Drehzahl können die Ingenieure daher einige Bauteile verkleinern, ohne auf die gewünschte Leistung zu verzichten.

Mit seiner extrem hohen Drehzahl kann dieser neue Motor ein herkömmliches Elektroauto antreiben und dabei Größe, Gewicht und Anzahl der Magnete aus seltenen Erden reduzieren.

Die Räder eines Autos können natürlich nicht mit 30.000 Umdrehungen pro Minute rotieren. Dafür setzt ZF ein zweistufiges Getriebe mit einer Untersetzung von etwa 18 zu 1 ein. Es verlangsamt die Drehbewegung und erhöht das an die Räder übertragene Drehmoment. Die vorgestellte Version hat eine maximale Leistung von 200 kW und kann bis zu 3.500 Nm an den Rädern bereitstellen.

Nach den von ZF mitgeteilten Zahlen wäre dieses System fast 25 % leichter und kompakter als ein vergleichbares System aus der SELECT-Produktreihe, dessen Motor mit 18.000 Umdrehungen pro Minute dreht.

Eine weitere bemerkenswerte Änderung: Die benötigte Menge an Magneten soll halbiert werden. Diese Bauteile tragen zum Betrieb vieler Elektromotoren bei und können Rohstoffe erfordern, deren Versorgungslage angespannt ist. Ihr geringerer Einsatz könnte bestimmte Kosten und die Abhängigkeit von diesen Materialien senken.

Die höhere Drehzahl bringt jedoch eigene Herausforderungen mit sich. Vibrationen, Geräusche und mechanische Belastungen lassen sich zunehmend schwieriger beherrschen. ZF erklärt, gleichzeitig an den Zahnrädern, den Lagern und dem Motor gearbeitet zu haben. Der Hersteller gibt einen Wirkungsgrad von nahezu 93 % an, ähnlich dem des Systems, das als Vergleich dient.

In der Praxis ist die Technologie für in großen Stückzahlen produzierte Pkw gedacht und nicht nur für Sportmodelle. ZF nennt Leistungen von etwa 150 bis 200 kW und die Kompatibilität mit elektrischen Architekturen mit 400 und 800 Volt.

Nun muss die Technologie von der technischen Präsentation in die industrielle Fertigung überführt werden. ZF gibt an, mit mehreren Automobilherstellern zu sprechen, und plant den Produktionsstart bis 2030. Welche ersten Modelle damit ausgestattet werden, was sie kosten und welche Ergebnisse unabhängige Tests liefern, wurde noch nicht bekannt gegeben.