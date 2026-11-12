🏺 Ein römischer Becher mit überraschender Farbe: Was ist sein Geheimnis?

Ein 1.600 Jahre alter römischer Becher erscheint grün, wenn man ihn von vorn beleuchtet. Doch wenn das Licht durch ihn hindurchtritt, wird er rot. Forschern ist es nun gelungen, diesen erstaunlichen Effekt nachzubilden.

Dieser Becher, der Lykurgusbecher genannt wird, wird im British Museum in London aufbewahrt. Er wurde im 4. Jahrhundert gefertigt und ist mit in das Glas geschnitzten Figuren verziert. Seine Farben haben Historiker lange beschäftigt: Wie konnten römische Handwerker ein Objekt herstellen, das sein Aussehen auf diese Weise verändert?

Römischer Lykurgusbecher.

Bild Wikimedia

Heute kennen wir die wissenschaftliche Erklärung. Das Glas enthält winzige Gold- und Silberpartikel, die so klein sind, dass sie mit bloßem Auge unsichtbar sind. Diese Partikel verändern die Art und Weise, wie das Licht das Glas durchquert oder von ihm zurückgeworfen wird. Das Ergebnis: Bei Beleuchtung von vorn wirkt es grün, bei Beleuchtung von hinten rot.

Am schwierigsten war es, dieses Glas mit einem zuverlässigen Ergebnis erneut herzustellen. Die Metallmenge, die Temperatur und die Brennbedingungen verändern die Größe der Partikel und damit die entstehenden Farben.

An der University of Sheffield im Vereinigten Königreich führte die Glasspezialistin Lisa Hollands zahlreiche Versuche durch. Mit Unterstützung von Caroline Jackson, einer Expertin für römisches Glas, bereitete sie eine Mischung vor, die den Materialien ähnelte, welche die antiken Handwerker verwendet haben könnten. Anschließend veränderte sie die Öfen, die Zutaten und sogar die Sauerstoffmenge während der Herstellung.

Zeitgenössische Neuinterpretation des bemerkenswerten, seine Farbe wechselnden dichroitischen Glases des römischen Lykurgusbechers aus dem 4. Jahrhundert, basierend auf einem Glas, das von Dr. Lisa Hollands und Professor Russell Hand von der School of Chemical, Materials and Biological Engineering entwickelt und hergestellt wurde.

Bildnachweis: David Heath, University of Sheffield

Nach zahlreichen Versuchen erhielt sie ein Glas, das dieselben Farbveränderungen wie der antike Becher zeigt. Das Team verfügt nun über eine Methode, die es wiederholen kann, und nicht nur über eine kleine, zufällig gelungene Probe. Der Glaskünstler Elliot Walker verwendete dieses Material für eine moderne, vom Lykurgusbecher inspirierte Skulptur.

Dennoch weiß niemand genau, welche Zutaten die Römer verwendeten oder wie sie ihre Öfen einstellten. Andere Experimente hatten bereits ähnliche Effekte nachgebildet, doch den Forschern aus Sheffield gelang es, dieses Ergebnis in eigens angefertigtem Glas zu erzielen.

Die neue Skulptur soll im November 2026 in Sheffield der Öffentlichkeit präsentiert werden. Über ihr historisches und künstlerisches Interesse hinaus hilft dieser Erfolg den Wissenschaftlern, besser zu verstehen, wie winzige Partikel das Licht verändern können – eine Eigenschaft, die für die Entwicklung neuer Materialien nützlich ist.