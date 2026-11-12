🏺 Una copa romana de color sorprendente: ¿cuál es su secreto?

Una copa romana de 1.600 años parece verde cuando se la ilumina de frente. Pero si la luz la atraviesa, se vuelve roja. Unos investigadores acaban de lograr reproducir este sorprendente efecto.

Esta copa, llamada copa de Licurgo, se conserva en el Museo Británico, en Londres. Fabricada en el siglo IV, está decorada con personajes esculpidos en el vidrio. Sus colores han intrigado durante mucho tiempo a los historiadores: ¿cómo pudieron los artesanos romanos crear un objeto capaz de cambiar así de apariencia?

Copa romana de Licurgo.

Imagen Wikimedia

Hoy conocemos la explicación científica. El vidrio contiene diminutas partículas de oro y plata, tan pequeñas que son invisibles a simple vista. Estas partículas modifican la manera en que la luz atraviesa el vidrio o rebota en él. Como resultado, parece verde bajo una iluminación frontal y rojo cuando se ilumina desde atrás.

Lo más difícil era volver a fabricar este vidrio con un resultado fiable. La cantidad de metal, la temperatura y las condiciones de cocción cambian el tamaño de las partículas y, por tanto, los colores obtenidos.

En la Universidad de Sheffield, en el Reino Unido, Lisa Hollands, especialista en vidrio, realizó numerosos ensayos. Con la ayuda de Caroline Jackson, experta en vidrio romano, preparó una mezcla similar a los materiales que podían utilizar los artesanos de la Antigüedad. Después modificó los hornos, los ingredientes e incluso la cantidad de oxígeno durante la fabricación.

Reinterpretación actual del extraordinario vidrio dicroico que cambia de color de la copa romana de Licurgo del siglo IV, basada en un vidrio desarrollado y fabricado por la Dra. Lisa Hollands y el profesor Russell Hand, de la Escuela de Ingeniería Química, de Materiales y Biológica.

Crédito: David Heath, Universidad de Sheffield

Tras numerosos ensayos, obtuvo un vidrio que presenta los mismos cambios de color que la copa antigua. El equipo dispone ahora de un método que puede reproducir, y no solo de una pequeña muestra conseguida por casualidad. El artista del vidrio Elliot Walker utilizó este material para crear una escultura moderna inspirada en la copa de Licurgo.

Aun así, nadie sabe con precisión qué ingredientes utilizaban los romanos ni cómo regulaban sus hornos. Otros experimentos ya habían reproducido efectos similares, pero los investigadores de Sheffield han logrado obtener este resultado en vidrio fabricado bajo demanda.

La nueva escultura se presentará al público en Sheffield en noviembre de 2026. Más allá de su interés histórico y artístico, este logro ayuda a los científicos a comprender mejor cómo unas partículas muy pequeñas pueden modificar la luz, una propiedad útil para desarrollar nuevos materiales.