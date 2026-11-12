🏺 Une coupe romaine à la couleur surprenante : quel est son secret ?

Une coupe romaine vieille de 1 600 ans paraît verte lorsqu'on l'éclaire de face. Mais si la lumière passe à travers, elle devient rouge. Des chercheurs viennent de réussir à reproduire cet étonnant effet.

Cette coupe, appelée coupe de Lycurgue, est conservée au British Museum, à Londres. Fabriquée au IVe siècle, elle est décorée de personnages sculptés dans le verre. Ses couleurs ont longtemps intrigué les historiens : comment les artisans romains ont-ils pu créer un objet capable de changer ainsi d'apparence ?

Coupe romaine de Lycurgue.

Image Wikimedia

Aujourd'hui, nous connaissons l'explication scientifique. Le verre contient de minuscules particules d'or et d'argent, si petites qu'elles sont invisibles à l'œil nu. Ces particules modifient la manière dont la lumière traverse le verre ou rebondit sur lui. Résultat : il semble vert sous un éclairage de face et rouge lorsqu'il est éclairé par derrière.

Le plus difficile était de fabriquer à nouveau ce verre avec un résultat fiable. La quantité de métal, la température et les conditions de cuisson changent la taille des particules, et donc les couleurs obtenues.

À l'Université de Sheffield, au Royaume-Uni, Lisa Hollands, une spécialiste du verre, a multiplié les essais. Avec l'aide de Caroline Jackson, experte du verre romain, elle a préparé un mélange proche des matériaux que pouvaient utiliser les artisans antiques. Elle a ensuite modifié les fours, les ingrédients et même la quantité d'oxygène pendant la fabrication.

Réinterprétation actuelle du remarquable verre dichroïque changeant de couleur de la coupe de Lycurgue romaine du IVe siècle, basée sur un verre développé et fabriqué par le Dr Lisa Hollands et le professeur Russell Hand de l'École de génie chimique, des matériaux et biologique.

Crédit : David Heath, University of Sheffield

Après de nombreux essais, elle a obtenu un verre qui présente les mêmes changements de couleur que la coupe antique. L'équipe dispose désormais d'une méthode qu'elle peut reproduire, et pas seulement d'un petit échantillon réussi par hasard. L'artiste verrier Elliot Walker a utilisé ce matériau pour réaliser une sculpture moderne inspirée de la coupe de Lycurgue.

Personne ne sait pour autant précisément quels ingrédients les Romains utilisaient ni comment ils réglaient leurs fours. D'autres expériences avaient déjà reproduit des effets semblables, mais les chercheurs de Sheffield ont réussi à obtenir ce résultat dans du verre fabriqué à la demande.

La nouvelle sculpture doit être présentée au public à Sheffield en novembre 2026. Au-delà de son intérêt historique et artistique, cette réussite aide les scientifiques à mieux comprendre comment de très petites particules peuvent modifier la lumière, une propriété utile pour développer de nouveaux matériaux.