🏺 Uma taça romana de cor surpreendente: qual é o seu segredo?

Uma taça romana com 1 600 anos parece verde quando é iluminada de frente. Mas, se a luz a atravessa, torna-se vermelha. Pesquisadores conseguiram reproduzir este efeito surpreendente.

Esta taça, chamada taça de Licurgo, está conservada no British Museum, em Londres. Fabricada no século IV, é decorada com personagens esculpidas no vidro. As suas cores intrigaram os historiadores durante muito tempo: como conseguiram os artesãos romanos criar um objeto capaz de mudar assim de aparência?

Taça romana de Licurgo.

Imagem Wikimedia

Hoje, conhecemos a explicação científica. O vidro contém minúsculas partículas de ouro e prata, tão pequenas que são invisíveis a olho nu. Estas partículas alteram a forma como a luz atravessa o vidro ou nele se reflete. O resultado é que ele parece verde quando iluminado de frente e vermelho quando iluminado por trás.

O mais difícil era voltar a fabricar este vidro com um resultado fiável. A quantidade de metal, a temperatura e as condições de cozedura alteram o tamanho das partículas e, consequentemente, as cores obtidas.

Na Universidade de Sheffield, no Reino Unido, Lisa Hollands, especialista em vidro, realizou inúmeras tentativas. Com a ajuda de Caroline Jackson, especialista em vidro romano, preparou uma mistura próxima dos materiais que os artesãos da Antiguidade poderiam ter utilizado. Em seguida, alterou os fornos, os ingredientes e até a quantidade de oxigénio durante o fabrico.

Reinterpretação atual do notável vidro dicroico que muda de cor da taça romana de Licurgo do século IV, baseada num vidro desenvolvido e fabricado pela Dra. Lisa Hollands e pelo professor Russell Hand da Escola de Engenharia Química, de Materiais e Biológica.

Crédito: David Heath, Universidade de Sheffield

Após muitas tentativas, obteve um vidro que apresenta as mesmas mudanças de cor da taça antiga. A equipa dispõe agora de um método reproduzível, e não apenas de uma pequena amostra bem-sucedida por acaso. O artista vidreiro Elliot Walker utilizou este material para criar uma escultura moderna inspirada na taça de Licurgo.

Ninguém sabe, ainda assim, com precisão quais ingredientes os Romanos utilizavam nem como regulavam os seus fornos. Outras experiências já tinham reproduzido efeitos semelhantes, mas os investigadores de Sheffield conseguiram obter este resultado em vidro fabricado especificamente para esse fim.

A nova escultura deverá ser apresentada ao público em Sheffield em novembro de 2026. Para além do seu interesse histórico e artístico, esta conquista ajuda os cientistas a compreender melhor como partículas muito pequenas podem modificar a luz, uma propriedade útil para desenvolver novos materiais.