🍽️ Eine Mahlzeit mit einem vertrauten Menschen verändert den Blutzucker nach dem Essen

Eine Mahlzeit mit einem vertrauten Menschen könnte beeinflussen, wie unser Körper den Zucker verarbeitet, der ins Blut gelangt.

Um dies zu überprüfen, verglichen Forschende die Reaktion von Teilnehmenden in zwei Situationen. Sie aßen entweder allein oder in Anwesenheit einer Person, zu der sie eine enge Beziehung hatten. Die Mahlzeit war standardisiert und kohlenhydratreich, damit die aufgenommene Zuckermenge vergleichbar blieb.

Ein Paar teilt eine Mahlzeit zu zweit an einem Tisch.

Quelle: CareScout.

Nach dem Essen steigt der Blutzucker natürlicherweise an. Er entspricht der Menge an Glukose, die im Blut vorhanden ist. Diese Glukose entsteht unter anderem bei der Verdauung von Kohlenhydraten und dient anschließend den Zellen als Energiequelle. Danach muss der Körper diese Konzentration wieder auf ihr übliches Niveau zurückführen.

Die Forschenden stellten fest, dass dieser Anstieg geringer ausfiel, wenn die Mahlzeit mit einer vertrauten Person geteilt wurde. Der Blutzucker kehrte außerdem schneller zu seinem Ausgangswert zurück. Der Inhalt des Tellers hatte sich zwischen den beiden Situationen jedoch nicht verändert.

Das Team beschränkte sich nicht auf Mahlzeiten. Weitere Experimente untersuchten die Reaktion des Körpers auf Kälte und Stress bei Erwachsenen und Säuglingen. Auch hier war die Anwesenheit einer vertrauten Person mit einer wirksameren Regulation verbunden. Das Phänomen konnte sogar ohne körperlichen Kontakt auftreten.

Man könnte annehmen, dass der Effekt einfach auf weniger Stress in Gesellschaft einer vertrauten Person zurückzuführen ist. Die Forschenden prüften diese Möglichkeit, doch ihre Ergebnisse können nicht alles damit erklären. Daher schlagen sie eine umfassendere Idee vor: Bestimmte Körperfunktionen könnten direkt durch unsere soziale Umgebung beeinflusst werden.

Sie nennen dieses Prinzip «soziale Physiologie». Mit anderen Worten: Der menschliche Körper reguliert seine Werte möglicherweise nicht immer völlig unabhängig. Die Nähe vertrauter Menschen könnte zu dieser Regulation beitragen, sei es beim Blutzucker, bei der Körpertemperatur oder bei bestimmten Stressreaktionen.

Diese Ergebnisse beruhen auf kontrollierten Experimenten und müssen noch im Alltag untersucht werden. Eine nächste Frage wird sein, welche sozialen Beziehungen diesen Effekt auslösen und unter welchen Bedingungen er langfristig anhält.