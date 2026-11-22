Die allgemein akzeptierte Schätzung für das Alter des Universums liegt bei 13,8 Milliarden Jahren. Sie beruht unter anderem auf der Untersuchung eines sehr alten Lichts, das ausgestrahlt wurde, als das Universum noch jung war.

Dennoch vertreten zwei Forscher der Universität Ottawa ein anderes Modell: Unser Universum könnte 26,7 Milliarden Jahre alt sein. Ihr Vorschlag weicht weiterhin deutlich von dem Modell ab, das von der Mehrheit der Fachleute akzeptiert wird.

Region der Balkenspiralgalaxie NGC 5068, beobachtet vom James-Webb-Teleskop, mit ihren Sternen und Staubwolken.

Bildnachweis: NASA, ESA, CSA, STScI, PHANGS-Team, Janice Lee und Thomas Williams.

Warum sollte man eine solche Änderung in Betracht ziehen? Das James-Webb-Weltraumteleskop hat Galaxien entdeckt, die zu sehr weit zurückliegenden Zeiten bereits weit entwickelt waren. Ihr schnelles Wachstum wirft Fragen auf. Wenn das Universum mehr Zeit gehabt hätte, seine ersten Sterne zu bilden, ließen sich einige dieser Beobachtungen möglicherweise leichter erklären.

Um dieses Alter zu erhalten, verwenden Rajendra Gupta und Nikolaos Samaras ein Modell, in dem sich bestimmte physikalische Regeln im Laufe der Zeit verändern. Außerdem ziehen sie die Möglichkeit in Betracht, dass das Licht während seiner gewaltigen Reise einen Teil seiner Energie verliert: die Hypothese des „müden Lichts“.

Ihr Vorschlag geht noch weiter. Heute greifen Astronomen auf dunkle Materie zurück, um unter anderem die Geschwindigkeit der Sterne in Galaxien zu erklären. Sie verwenden auch dunkle Energie, um die beschleunigte Ausdehnung des Universums zu beschreiben. Im kanadischen Modell könnten Veränderungen der physikalischen Regeln einige dieser Effekte ohne diese beiden Komponenten hervorrufen.

Die Forscher untersuchten auch die Mengen an Wasserstoff und Helium, die am Anfang des Universums entstanden sind. Ihre Berechnungen stimmen mit den üblichen Beobachtungen überein, allerdings unter einer wichtigen Bedingung: Bestimmte Geschwindigkeiten von Reaktionen und Umwandlungen der Teilchen müssen sich auf die von ihrem Modell vorhergesagte Weise verändern.

Das Team verglich seine Berechnungen außerdem mit der Bewegung der Sterne in 175 Galaxien. Nach eigenen Angaben kann es deren Rotation reproduzieren, ohne dunkle Materie hinzuzufügen.

Mit anderen Worten: Mehrere Tests liefern für die Autoren ermutigende Ergebnisse, reichen aber nicht aus, um das Alter des Universums neu zu bestimmen. Das gängige Modell erklärt bereits eine sehr große Zahl unabhängiger Messungen. Zudem räumen die Forscher ein, dass ihr neuer Ansatz noch weitere Überprüfungen und Entwicklungen erfordert.

Eine besonders erwartete Prüfung betrifft das älteste beobachtbare Licht, das als kosmische Hintergrundstrahlung bezeichnet wird. Es enthält genaue Spuren aus der Frühzeit des Universums und stellt für jede neue Theorie einen wichtigen Test dar. Die Autoren verweisen auf Ergebnisse, die noch nicht veröffentlicht wurden. Der detaillierte Vergleich mit den Beobachtungen wird eine bessere Einschätzung dieser Hypothese ermöglichen.