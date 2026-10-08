🍽️ Comer com alguém próximo altera a glicemia após a refeição

Compartilhar uma refeição com alguém próximo pode modificar a maneira como nosso corpo lida com o açúcar que chega ao sangue.

Para verificar isso, pesquisadores compararam a reação de participantes colocados em duas situações. Eles comiam sozinhos ou na presença de uma pessoa com quem mantinham um vínculo próximo. A refeição era padronizada e rica em carboidratos, para que a quantidade de açúcar absorvida permanecesse comparável.

Um casal compartilha uma refeição a dois em torno de uma mesa.

Crédito: CareScout.

Depois de comer, a glicemia aumenta naturalmente. Ela corresponde à quantidade de glicose presente no sangue. Essa glicose vem principalmente da digestão dos carboidratos e depois serve de combustível para as células. Em seguida, o corpo precisa fazer essa concentração voltar ao nível habitual.

Os pesquisadores constataram que esse aumento era menor quando a refeição era compartilhada com uma pessoa próxima. A glicemia também voltava mais rapidamente ao nível inicial. No entanto, o conteúdo do prato não havia mudado entre as duas situações.

A equipe não se limitou às refeições. Outros experimentos estudaram a reação do corpo ao frio e ao estresse, em adultos e bebês. Mais uma vez, a presença de uma pessoa próxima estava associada a uma regulação mais eficiente. O fenômeno podia ocorrer mesmo sem contato físico.

Pode-se pensar que o efeito decorre simplesmente de um estresse menor na companhia de alguém próximo. Os pesquisadores testaram essa possibilidade, mas seus resultados não permitem explicar tudo dessa forma. Por isso, propõem uma ideia mais ampla: algumas funções do corpo poderiam ser influenciadas diretamente pelo nosso ambiente social.

Eles chamam esse princípio de « fisiologia social ». Em outras palavras, o corpo humano nem sempre regularia seus parâmetros de maneira totalmente independente. A proximidade de pessoas conhecidas poderia participar dessa regulação, seja no caso do açúcar no sangue, da temperatura ou de algumas reações ao estresse.

Esses resultados se baseiam em experimentos controlados e ainda precisam ser estudados na vida cotidiana. Uma próxima questão será determinar quais vínculos sociais produzem esse efeito e em que condições ele persiste ao longo do tempo.