🔴 Que donne l'analyse de ce morceau de Mars, trouvé dans le Sahara ?

Une pierre rose trouvée dans le Sahara apporte de nouvelles preuves de la présence d'eau sur Mars il y a plus de quatre milliards d'années.

En 2022, une météorite d'environ 800 g a été découverte au Mali, dans une région désertique. Baptisée Teghaza 001, elle ne ressemble pas aux pierres martiennes les plus courantes. Sa couleur rosée et ses cristaux ont attiré l'attention des scientifiques. Mais son véritable intérêt se trouve dans son histoire.

Appelée Teghaza 001, cette roche de couleur rose est l'une des plus anciennes météorites martiennes jamais trouvées sur Terre.

Crédit : © Darryl Pitt / Musée des minéraux et des gemmes du Maine

Les chercheurs ont d'abord confirmé qu'elle venait de Mars. Pour cela, ils ont étudié la composition de ses minéraux et les différentes formes d'oxygène qu'ils contiennent. Ces caractéristiques correspondent à celles des autres météorites martiennes, dont l'origine a été établie grâce aux analyses réalisées sur la planète.

L'équipe a ensuite cherché à déterminer l'âge de cette roche. Elle contient notamment de minuscules cristaux de zircon, capables de conserver une trace du moment où ils se sont formés. L'analyse de ces cristaux a révélé un âge supérieur à 4,1 milliards d'années. Cette partie de la croûte martienne existait donc déjà à cette époque.

C'est presque aussi ancien que Mars elle-même, formée il y a environ 4,5 milliards d'années. À cette époque, la planète était très différente de celle que nous observons aujourd'hui. Sa surface connaissait une activité volcanique importante et l'eau pouvait circuler dans certaines régions.

Teghaza 001 raconte justement ce passé humide. La roche s'est formée lorsque du magma a refroidi, avant d'être modifiée par de l'eau. Les analyses indiquent que cette interaction s'est produite vers 4,1 milliards d'années. L'eau a laissé des changements chimiques que les chercheurs peuvent encore mesurer aujourd'hui.

Autre particularité : les minéraux de la météorite ressemblent à ceux repérés depuis l'orbite dans les anciennes hautes terres du sud de Mars. Les scientifiques ont identifié plusieurs régions susceptibles de lui correspondre. Ils ne peuvent toutefois pas déterminer l'endroit exact d'où elle provient.

La pierre a ensuite été arrachée à Mars par un choc, probablement celui d'un astéroïde. Le fragment a voyagé dans l'espace avant de tomber sur Terre.

Ces résultats montrent que l'eau a modifié des roches très anciennes. C'était bien avant que Mars ne devienne le monde froid et sec que nous connaissons. D'autres analyses permettront de préciser la durée et les conditions de cette circulation d'eau.