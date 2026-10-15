💀 Menschenopfer, um Ägyptens Könige in den Tod zu begleiten

Verletzungen an 5.000 Jahre alten Schädeln könnten ein Rätsel um die ersten Könige Ägyptens lösen.

Um 3000 v. Chr. ließen sich die Herrscher der ersten Dynastie in Abydos im Süden Ägyptens bestatten. Um einige königliche Gräber herum befanden sich Dutzende, manchmal Hunderte bescheidenere Gräber. In ihnen lagen unter anderem Mitglieder des Königshauses, Beamte und Handwerker.

Ausgrabungen in der Nekropole von Abydos, einer der bedeutendsten Begräbnisstätten des alten Ägypten.

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Diese Anordnung gibt seit den ersten Ausgrabungen Rätsel auf. Viele dieser Menschen scheinen zum Zeitpunkt des Todes des Herrschers bestattet worden zu sein. Der Archäologe Flinders Petrie schlug daher zu Beginn des 20. Jahrhunderts vor, dass sie getötet worden sein könnten, um ihren König ins Jenseits zu begleiten. Allerdings hatte er keine eindeutigen tödlichen Verletzungen gefunden.

Eine neue Studie hat die Analyse mit modernen Methoden der Gerichtsmedizin wieder aufgenommen. Die Forscherin Roselyn Campbell fand 46 Schädel aus den Ausgrabungen Petries wieder, die heute an der Universität Cambridge aufbewahrt werden. Sie suchte nach Brüchen, die zum Zeitpunkt des Todes entstanden waren und sich von Beschädigungen unterscheiden lassen, die erst viel später auftraten.

Das Ergebnis verändert die Interpretation dieser Knochen erheblich. Achtzehn von 46 Schädeln, also 39 %, weisen Spuren schwerer Verletzungen auf. Es handelt sich vor allem um lange Brüche, die Petrie offenbar als natürliche Schäden gedeutet hatte. Einige Verletzungen könnten rasch zu Bewusstlosigkeit, inneren Blutungen und anschließend zum Tod geführt haben.

Einige Schädel weisen außerdem Spuren auf, die durch einen scharfen Gegenstand verursacht wurden. Einer von ihnen zeigt insbesondere eine Verletzung im Bereich des Auges. Die Forschenden können jedoch nicht genau rekonstruieren, wie diese Menschen starben. Die beobachteten linearen Brüche entsprechen nicht den Schlägen mit Keulen, die auf einigen ägyptischen Darstellungen zu sehen sind.

Diese Hinweise stärken die Hypothese des „Begleitopfers“. Dabei werden Menschen, die einem Herrscher nahestehen, nach dessen Tod getötet, damit sie ihm insbesondere im Jenseits weiterhin dienen können. Gegenstände und Inschriften, die in einigen Gräbern gefunden wurden, weisen darauf hin, dass diese Menschen häufig mittlere Funktionen innehatten oder als Handwerker arbeiteten.

Die Studie umfasst nur 46 erhaltene Schädel und damit einen kleinen Teil der entdeckten Individuen. Die anderen könnten eines natürlichen Todes oder auf eine Weise gestorben sein, die keine Spuren am Schädel hinterließ, etwa durch Ersticken.

Ein großer Teil der Skelette war nach den früheren Ausgrabungen erneut bestattet worden. Ihre Wiederentdeckung würde es ermöglichen, den Rest der Knochen zu untersuchen und nach weiteren Verletzungen zu suchen. Die Studie zeigt damit, dass eine ein Jahrhundert alte Sammlung noch neue Informationen liefern kann, wenn sich die Analysemethoden weiterentwickeln.